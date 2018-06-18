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    Бельгийцы поймают панамцев «в положение»

    Бельгия – Панама. Прогноз и ставки на первый тур группового раунда чемпионата мира по футболу 18 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Панамы
    Прогноз на Бельгия – Панама
    Ян Вертонген
    В рамках первого тура группы G чемпионата мира 2018 сборная Бельгии 18 июня примет на сочинском «Фиште» сборную Панамы. Старт намечен на 18:00 мск. Прогноз на Бельгия – Панама.
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    Бельгия

    Бельгийцы ожидаемо легко выиграли отборочную группу Н, допустив только одну потерю очков (ничья 1:1 против Греции). Также они претендуют на еще одно лидерство – уже непосредственно в группе G на чемпионате мира.

    Такое претензии выглядят вполне обоснованно – сборная Бельгии не проигрывает уже 19 матчей подряд. Однако стоит отметить, что серьезные противники, вроде Португалии и Мексики, не давали бельгийцам уйти с поля триумфаторами. А Испания в товарняке чисто по игре конкретно «грохнула» «красных дьяволов» два года назад (2:0).

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    • С другой стороны, уже упомянутые матчи против «португесов» и мексиканцев совсем свежие, и в обоих «Rode Duivels» выглядели очень прилично. Ничем не уступили «селесао» и даже переиграли «избранных» по стандартам. «Зеленых» так и вовсе должны были выигрывать, но «чего-то не удалось».

    Панама

    Панама втиснулась в тройку лидеров североамериканского отбора, потеснив сборную Гондураса за счет дополнительных показателей. Фишка команды Эрнана Дарио Гомеса в отрицательной разнице мячей: 9 забитых, 10 – пропущенных.

    Стоит отметить, что за пятый раунд отбора сборная Панамы не проиграла лидеру – Коста-Рике. Первую игру отстояла «на ноль» что по забитым, что по пропущенным. Вторую и вовсе выиграла 2:1.

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    Зато непонятный «влет» США 0:4 в концовке отборочного турнира и обеспечил «канальщикам» уникальную фишку. В товарищеских матчах подобную «фишку» с пропущенными испытала на Панаме сборная Швейцарии. «Крестоносцы» «грохнули» приезжих гостей 6:0.

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    • «Красный прилив» не должен тешить себя призрачными надеждами, но – грызть землю за результат. Потому что перспективы у подопечных Гомеса есть – в противостоянии с Северной Ирландией Панама полностью перебила соперника (11-5 по ударам), хоть и не забила.

    Прогноз

    Особенность сборной Бельгии – слаженная игра обороны в линию. В тех же матчах с португальцами и мексиканцами они удачно ловили соперников в офсайдную ловушку.

    Первых – четыре раза, вторых – два. Добавим последние матчи и получим: костариканцев и саудитов словили «в положение» по пять раз, а египтян – три раза. Думаем, что панамцы не будут бежать «шашку наголо», но пару раз точно попадутся.

    Наш выбор – «Офсайды: П2» за 2,02.

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