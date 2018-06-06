Сенегал не устоит в Осиеке

В пятницу, 8 июня, в Осиеке на стадионе «Градски врт» состоится товарищеский матч между сборными Хорватии и Сенегала. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на Хорватия — Сенегал.

Хорватия

Сборная Хорватии после двух гостевых мартовских спаррингов (с Перу (0:2) и Мексикой (1:0)) и недавней лондонской дуэли с Бразилией (0:2) возвращается домой — генеральную репетицию перед поездкой в Россию «шашечные» проведут в Осиеке.

В каком состоянии хорваты подходят к главному турниру этого года? В игре с одним из фаворитом предстоящего ЧМ подопечные Златко Далича долго и упорно сопротивлялись, но все же не устояли перед магией вернувшегося спустя 99 дней простоя Неймара — бразилец вышел на поле после перерыва, а на 69-й минуте забил первый мяч своей команды, за что удостоился похвалы от главного тренера Тите. Точку в поединке поставил один из лидеров «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся уже в компенсированное время.

Если против Бразилии Модрич и Ко получили нагоняй (особенно во втором тайме — 2-10 по ударам), то в пятницу все должно быть с точностью до наоборот — в гости едет Сенегал, который на днях расписал «сухие» 0:0 с Люксембургом.

Сенегал

Да, да, вы не ослышались. Команда, которая с запасом выиграла группу в квалификации ЧМ-2018, перед стартом мундиаля все больше разочаровывает.

В марте «львы» разошлись миром с Узбекистаном (1:1) и Боснией (0:0), а 31 мая не смогли обыграть скромный Люксембург (0:0), который в квалификации напропускал 26 мячей и в турнирной таблице финишировал предпоследним — хуже сыграли только белорусы.

Впрочем, до старта ЧМ команда Алью Сиссе проведет еще два спарринга (8 июня с Хорватией, а 11 — с Южной Кореей) и, возможно, покажет что-то новенькое.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «шашечным», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,72 — 3,50 — 5,40.

Считаем, что подопечные Златко Далича, в рукаве у которого есть сумасшедшая средняя линия (Модрич, Ракитич, Ковачич, Перишич) и сильная атака (Манджукич, Калинич и Крамарич), не испытают серьезных проблем и отгрузят сопернику один-два мяча.

А если Чорлука и Ко сыграют надежно в обороне, то шансов забить у сенегальцев будет минимум.

Ставим на победу Хорватии за 1,72. Те, кто не прочь рискнуть, могут обратить внимание на победу Хорватии при ТМ 3,5 за 2,04 и Хорватия победит и не пропустит за 2,55.