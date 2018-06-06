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    Европейцы окажутся сильнее африканцев

    Бельгия — Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 6 июня

    Прогноз на Бельгия — Египет
    Мусса Дембеле
    В среду, 6 мая, сборная Бельгии на своем поле примет со национальную команду Египта в товарищеском матче. Встреча, которая состоится в Брюсселе, начнется в 21:5 по мск. Прогноз на Бельгия — Египет.
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    Бельгия

    Бельгийцы без особого труда квалифицировались на предстоящий чемпионат мира, заняв в своей группе 1-е место, опередив 2-ю Грецию на 9-ть очков.

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    Беспроигрышная серия бельгийце на данный момент составляет уже 17-ть поединков, последний раз они проигрывали сборной Испании 1 сентября 2016 года (0:2).

    После завершения отбора «красные дьяволы» сыграли в 4-х контрольных поединках. Сначала сыграли вничью с Мексикой (3:3), затем переиграли Японию (1:0) и Саудовскую Аравию (4:0).

    А несколько дней тому назад бельгийцы в Брюсселе не смогли обыграть чемпионов Европы-2016 Португалию, сыграв с ними — 0:0.

    Египет

    «Фараоны», как и их предстоящий противник, пробились в финальную часть ЧМ-2018. На последней стадии отбора в африканской зоне они заняли первое место в квартете с Угандой, Ганой и Конго.

    За выход в плей-офф чемпионата мира египтяне сразятся в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

    Также африканцы успели провести 4-е товарищеских матча. В конце прошлого года они проиграли Португалии (1:2) и Греции (0:1).

    А в этом году 2-а раза сыграли вничью. Расписали мировую с Кувейтом (1:1) в гостях, а в первый день лета не выявили победителя с Колумбией на нейтральном поле — 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Бельгии, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,32.

    За успех Египта предлагают 10,55, а ничью оценивают с коэффициентом 5,50.

    Европейцы, как мы считаем, в предпоследнем подготовительном поединке должны одержат победу. Но на их викторию дают всего лишь 1,32. Поэтому, рискнем поставить на них с форой (-1) за 1,88.

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