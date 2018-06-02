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    Испортят ли австрийцы возвращение Нойера в сборную Германии?

    Австрия — Германия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 2 июня

    Прогноз на Австрия — Германия
    Мануэль Нойер
    В субботу, 2 июня, сборная Австрии примет национальную команду Германии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Хипо-Арена — Вертерзее» в Клагенфурте, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Австрия — Германия.
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    Австрия

    Футболисты Франко Фода ужасно выступили на отборе ЧМ-2018, и финишировали четвёртыми, хотя и завершили отборочный цикл двумя победами.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В последнее время коллектив прибавил и начал радовать своей игрой — до нового года в товарищеском матче австрийцы одолели Уругвай (2:1), в марте разгромили со счетом 3:0 Словению и со счетом 4:0 Люксембург.

    Последним на данный момент для Австрии был матч с командой России 30 мая, который команда ФОда выиграла со скромным счетом 1:0, который, впрочем, обманчив.

    Австрийцы полностью переигрывали противника, не нанесшего ни одного удара в створ, по всем компонентам, и только мастерство Игоря Акинфеева не дало счету стать крупным.

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    Германия

    Немцы идеально провели квалификацию, набрав все 30 очков в 10 раундах. А вот с товарищескими матчами все не так гладко, в первую очередь потому, что Лев постоянно пробует новых молодых игроков и обкатывает очередные связки.

    После отбора немцы не одержали ни одной победы. Впрочем, учитывая соперников, это не так уж удивительно: 0:0 с Англией, 2:2 с Францией, 1:1 с Испанией и 0:1 с Бразилией.

    К тому же, в самой команде небольшие разногласия после оглашения заявки на мундиаль, в частности после невызова Сандро Вагнера и всего того, что он наговорил в результате, которые также могут негативно сказаться на общей игре.

    Отметим, что в матче с австрийцами ворота Германии будет защищать Мануэль Нойер, который получил перелом плюсневой кости стопы в сентябре 2017 года и с того времени не принимал участия в официальных встречах. Ранее голкипер участвовал в тренировочном матче молодежной сборной Германии на сборах в Италии.

    Команды встречались пять раз в официальных матчах, и все 5 раз победу одерживала Германия. Крайние противостояния между ними были ещё в 2014-м году и тогда Германия дважды победила — 1:2 и 3:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Германию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,53.

    За успех Австрии предлагают 6, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,0.

    Немцы являются для австрийцев непобедимым соперником, которого те уже просто напросто боятся. Перед ЧМ-2018 Лёв обкатывает окончательный состав, так что поблажек не будет, но австрийцы могут надеяться на забитый гол, особенно учитывая долгий простой Нойера.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов больше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа Австрии +2 гола» — за 1,44.

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    Футбол. Прогноз на Австрия — Германия. В субботу, 2 июня, сборная Австрии примет национальную команду Германии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Хипо-Арена — Вертерзее» в Клагенфурте, начнется в 19:00 по московскому времени.
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