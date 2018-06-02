Испортят ли австрийцы возвращение Нойера в сборную Германии?

В субботу, 2 июня, сборная Австрии примет национальную команду Германии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Хипо-Арена — Вертерзее» в Клагенфурте, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Австрия — Германия.

Австрия

Футболисты Франко Фода ужасно выступили на отборе ЧМ-2018, и финишировали четвёртыми, хотя и завершили отборочный цикл двумя победами.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

В последнее время коллектив прибавил и начал радовать своей игрой — до нового года в товарищеском матче австрийцы одолели Уругвай (2:1), в марте разгромили со счетом 3:0 Словению и со счетом 4:0 Люксембург.

Последним на данный момент для Австрии был матч с командой России 30 мая, который команда ФОда выиграла со скромным счетом 1:0, который, впрочем, обманчив.

Австрийцы полностью переигрывали противника, не нанесшего ни одного удара в створ, по всем компонентам, и только мастерство Игоря Акинфеева не дало счету стать крупным.

Главные звезды сборной Австрии — Марко Арнаутович и Давид Алаба, но не стоит забывать и быстрых и моторных хавбеков «Вердера» и «Рапида» Кайнца и Шауба.

Германия

Немцы идеально провели квалификацию, набрав все 30 очков в 10 раундах. А вот с товарищескими матчами все не так гладко, в первую очередь потому, что Лев постоянно пробует новых молодых игроков и обкатывает очередные связки.

После отбора немцы не одержали ни одной победы. Впрочем, учитывая соперников, это не так уж удивительно: 0:0 с Англией, 2:2 с Францией, 1:1 с Испанией и 0:1 с Бразилией.

К тому же, в самой команде небольшие разногласия после оглашения заявки на мундиаль, в частности после невызова Сандро Вагнера и всего того, что он наговорил в результате, которые также могут негативно сказаться на общей игре.

Отметим, что в матче с австрийцами ворота Германии будет защищать Мануэль Нойер, который получил перелом плюсневой кости стопы в сентябре 2017 года и с того времени не принимал участия в официальных встречах. Ранее голкипер участвовал в тренировочном матче молодежной сборной Германии на сборах в Италии.

Команды встречались пять раз в официальных матчах, и все 5 раз победу одерживала Германия. Крайние противостояния между ними были ещё в 2014-м году и тогда Германия дважды победила — 1:2 и 3:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Германию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,53.

За успех Австрии предлагают 6, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,0.

Немцы являются для австрийцев непобедимым соперником, которого те уже просто напросто боятся. Перед ЧМ-2018 Лёв обкатывает окончательный состав, так что поблажек не будет, но австрийцы могут надеяться на забитый гол, особенно учитывая долгий простой Нойера.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов больше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа Австрии +2 гола» — за 1,44.