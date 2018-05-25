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    Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?

    «Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 мая

    Латинская Америка
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    Футболисты «Эстудиантеса»
    Футболисты «Эстудиантеса»
    estudiantesdelaplata.com
    В пятницу, 25 мая, аргентинский «Эстудиантес» на своем поле примет уругвайский «Насьональ» в заключительном туре группового раунда Кубка Либертадорес. Встреча начнется в 01:15 по Москве. Прогноз на «Эстудиантес» — «Насьональ».

    «Эстудиантес»

    На данный момент «Эстудиантес» находятся на 3-м месте, отставая от своего предстоящего соперника на 3-и очка. Для выхода в 1/8 финала КЛ «красно-белым» необходимо одержать победу в предстоящем поединке с разницей, как минимум, в 2-а мяча.

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    В своем квартете аргентинцы одержали только 1-ну победу. Во 2-м круге одолели на своей арене перуанский «Реал Гарсиласо» со счетом 3:0.

    Еще 2-а матча свели вничью. На выезде с уругвайским «Насьоналем» (0:0), и в гостях с перуанцами с таким же результатом. Также проиграли в 2-х встречах бразильскому «Сантосу» (0:1 и 0:2).

    Ближайшие события

    В недавно завершившемся чемпионате Аргентины «крысоловы» заняли только 16-е место среди 28-ми команд, набрав в 27-ми поединках 36-ть очков.

    «Насьональ»

    «Карманы» с 8-мю баллами расположились на 2-й строке в своем квартете. Чтобы не упустить пропуск в плей-офф КЛ уругвайцам можно даже проиграть в 1-н мяч.

    В первом круге группового раунда КЛ «Насьональ» заработал лишь 2-а очка, сыграв вничью с «Реал Гарсиласо» в гостях и «Эстудиантесом» дома — 0:0. И проиграли «Сантосу» в Бразилии (1:3).

    Матчи второго круга принесли «трехцветным» 2-е домашние виктории над бразильцами (1:0) и перуанцами (4:0).

    1,88победа «Эстудиантеса»

    На втором этапе чемпионата Уругвая клуб из Монтевидео занимает только 4-е место в своей подгруппе, набрав в 3-х встречах 5-ть очков.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 1,88, победа «Насьоналя» — 4,50, ничья – 3,35.

    Аргентинцам нужно брать не только 3-и очка в предстоящем поединке, но и сделать это с разницей, как минимум, в 2-а мяча. Уругвайцы в этом розыгрыше на групповом этапе из гостей привезли лишь 1-н балл.

    Фактор своего поля должен помочь «Эстудиантесу» взять верх над оппонентом. Ставим на победу «крысоловов» за 1,88.

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    Бразильцы не заметят перуанцев«Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 мая
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