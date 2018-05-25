«Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 мая

«Эстудиантес»

На данный момент «Эстудиантес» находятся на 3-м месте, отставая от своего предстоящего соперника на 3-и очка. Для выхода в 1/8 финала КЛ «красно-белым» необходимо одержать победу в предстоящем поединке с разницей, как минимум, в 2-а мяча.

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В своем квартете аргентинцы одержали только 1-ну победу. Во 2-м круге одолели на своей арене перуанский «Реал Гарсиласо» со счетом 3:0.

Еще 2-а матча свели вничью. На выезде с уругвайским «Насьоналем» (0:0), и в гостях с перуанцами с таким же результатом. Также проиграли в 2-х встречах бразильскому «Сантосу» (0:1 и 0:2).

В недавно завершившемся чемпионате Аргентины «крысоловы» заняли только 16-е место среди 28-ми команд, набрав в 27-ми поединках 36-ть очков.

«Насьональ»

«Карманы» с 8-мю баллами расположились на 2-й строке в своем квартете. Чтобы не упустить пропуск в плей-офф КЛ уругвайцам можно даже проиграть в 1-н мяч.

В первом круге группового раунда КЛ «Насьональ» заработал лишь 2-а очка, сыграв вничью с «Реал Гарсиласо» в гостях и «Эстудиантесом» дома — 0:0. И проиграли «Сантосу» в Бразилии (1:3).

Матчи второго круга принесли «трехцветным» 2-е домашние виктории над бразильцами (1:0) и перуанцами (4:0).

1,88победа «Эстудиантеса»

На втором этапе чемпионата Уругвая клуб из Монтевидео занимает только 4-е место в своей подгруппе, набрав в 3-х встречах 5-ть очков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 1,88, победа «Насьоналя» — 4,50, ничья – 3,35.

Аргентинцам нужно брать не только 3-и очка в предстоящем поединке, но и сделать это с разницей, как минимум, в 2-а мяча. Уругвайцы в этом розыгрыше на групповом этапе из гостей привезли лишь 1-н балл.

Фактор своего поля должен помочь «Эстудиантесу» взять верх над оппонентом. Ставим на победу «крысоловов» за 1,88.

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