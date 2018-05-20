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    Стандартная ставка на «Атлетико»

    «Атлетико» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч 38-го тура испанского первенства по футболу 20 мая

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    Анхель Корреа
    Анхель Корреа
    elgrafico.com.ar
    20 мая в 38-м туре Примеры «Атлетико» примет на своем поле «Эйбар». Матч начнется в 19:30 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Эйбар».

    «Атлетико»

    Подопечные Диего Симеоне все еще могут потерять второе место в чемпионате Испании. Такое возможно, если «Атлетико» проиграет «Эйбару», а «Реал Мадрид» выиграет у «Вильярреала». Потому расслабленности в этой игре от «матрасников» не ждем.

    Зато ждем ротацию. С середины марта Симеоне регулярно тасует состав. Это сказывалось на результатах команды: в последних пяти матчах «Атлетико» трижды терял очки и в трех матчах не забивал.

    Другой вопрос, что выбора у аргентинского наставника не было – нужно было брать максимум на всех фронтах. В среду такой максимум был достигнут – «матрасники» взяли Лигу Европы. «Атлетико» обыграл «Марсель» 3:0, а по игре еще раз показал, что испанский футбол нынче доминирует в мире.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После стартового натиска от французов мадридцы принялись за свои атаки. Но отметить хотелось бы защиту – «красно-белые» позволили всего два удара в створ своих ворот.

    «Эйбар»

    Коллектив Хосе Луиса Мендилибара за март-апрель добыл всего одну победу в девяти матчах. Но с началом мая «оружейники» начинают исправляться – два поединка в этом месяце закончились триумфом «Armeros».

    Ближайшие события

    Выездной разгром «Жироны» (4:1) был вообще особенным. Дело в том, что в первом круге «Эйбар» «хлопнул» «жирондинцев» с точно таким счетом. Причем сценарий игр был похож: два гола в начале, отыгрыш соперника и добивание в эндшпиле поединка.

    Во второй игре против «Лас-Пальмаса» (1:0) «оружейники» снова показали эффективную игру (10 ударов, 5 – в створ). Но забить удалось только однажды. Это интересно, потому что за все домашние игры сезона «Эйбар» забил 26 голов, тогда как на выезде – 16.

    Прогноз

    2,39«1Х + ТМ 2,5»

    Не думаем, что «Атлетико» пренебрежительно отнесется к этой игре. Все-таки это команда с принципами. А пропустить вперед себя соседей по городу – нарушение всех возможных принципов.

    Потому главным предположением остается выход недалекого резерва. Это не так и сильно скажется на игре. Следовательно, выбираем стандартную ставку на «Атлетико» — «1Х + ТМ 2,5» за 2,39.

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