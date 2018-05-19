«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 19 мая

«Челси»

Лондонский «Челси» в нынешнем розыгрыше Кубка Англии выступает с переменным успехом. Нужно признать, что подопечные Антонио Конте на стадии 1/32 финала провели очень тяжелые матчи с «Норвичем», который одолели лишь по итогам серии пенальти (0:0, 1:1, 5:3 – по пенальти).

Также «синим» непросто далось четвертьфинальное противостояние против «Лестера», победитель которого был определен только в овертайме (2:1 д.в.).

В завершившемся сезоне Премьер-лиги «Челси» выступил неудачно, заняв пятое место, которое не дает путевку в Лигу чемпионов. В заключительном туре лондонцы провалили игру против «Ньюкасла», уступив 0:3.

В лазарете «Челси» находятся Давид Луис, Дэниел Дринкуотер и Итан Ампаду.

«Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайдет» выступают в Кубке Англии значительно увереннее, добиваясь побед исключительно в основное время.

Свой самый сложный матч, в котором подопечные Жозе Моуринью пропустили единственный гол, «красные дьяволы» провели в полуфинале с «Тоттенхэмом» (2:1), одержав волевую победу.

По итогам сезона в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занял второе место, отстав только от «Манчестер Сити».

В заключительном туре манкунианцы на своем поле обыграли «Уотфорд» (1:0) благодаря единственному голу Маркуса Рашфорда.

Среди травмированных у «Манчестер Юнайтед» значатся Маруан Феллайни, Антони Марсьяль и Ромелу Лукаку.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество команде Жозе Моуринью: победа «Манчестер Юнайтед» — 2,65, победа «Челси» — 3,00, ничья – 3,20.

1,85Победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0

Действительно, силы соперников примерно равны, что и показали их очные встречи в рамках Премьер-лиги, когда на «Стэмфорд Бридж» победили «синие» (1:0), а на «Олд Траффорд» — «красные дьяволы» (2:1).

Впрочем, в лучшем психологическом состоянии к этому матчу подходит именно «Манчестер Юнайтед», который лучше выступил в уходящем сезоне. На «Челси» сильно давит непопадание в Лигу чемпионов, а также вероятный уход с поста главного тренера Антонио Конте.

Мы предлагаем ставить на успех манкунианцев, а для подстраховки взять нулевую фору. Эта ставка принимается с коэффициентом 1,85.

1,75«Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал меньше 3,5

Еще один интересный вариант – «Юнайтед» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,75. Не ждем слишком результативной игры в финале, где на первый план должна выйти надежная игра в обороне.

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