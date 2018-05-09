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    Как отнесется «Манчестер Сити» к последнему домашнему матчу сезона?

    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч английского чемпионата по футболу 9 мая

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    Футболисты «Брайтона»
    twitter.com/OfficialBHAFC
    В перенесенном матче 31-го тура АПЛ 9 мая на своем поле «Манчестер Сити» примет «Брайтон». Старт поединка намечен на 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Брайтон».

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» досрочно стали чемпионами Англии и оставшиеся поединки чемпионата проводят в свое удовольствие.

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    Уже в ранге победителя АПЛ «Манчестер Сити» провел 4-е поединка и набрал в этих матчах 10-ть очков. Сначала обыграл в Лондоне «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

    Затем на родной арене разгромил «Суонси» (5:0). В следующей игре, которая прошла с столице Англии, подопечные Гвардиолы обыграли «Вест Хэм» (4:1). А вот в игре 37-го тура на своем поле они не смогли забить «Хаддерсфилду» — 0:0.

    Ближайшие события

    Домашние матчи этого сезона принесли «Манчестер Сити» 15-ть побед, 2-е ничьи и одно поражение, разница мячей — 58:13.

    Не сыграет в предстоящем поединке нападающий Серхио Агуэро (25/21).

    «Брайтон»

    «Чайки», обыграв в последнем туре «Манчестер Юнайтед» на свое поле со счетом 1:0, сохранили прописку в элите английского футбола на следующий сезон.

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    После 36-ти поединков АПЛ «Брайтон» расположился на 14-й строке, имея в своем активе 40-к очков, а 18-й «Суонси» (36-ть поединков) — 33-и балла.

    Викторией над «МЮ» «бело-синее» прервали 7-матчевую серию без побед. В этих поединках они смогли набрать только 3-и пункта.

    6,60Х2

    В этом сезоне «Брайтон» на выезде одержал всего лишь 2-е победы, 5-ть раз играл вничью и 10-ть матчей проиграл, разница мячей — 9:22. «Чайки» имеют 11-матчевую выездную серию без побед.

    В лазарете команды находится полузащитник Стив Сидуэлл.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Манчестер Сити», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,15.

    2,30«Брайтон» забьет: да

    За успех «Брайтона» предлагают 21,00, а ничью оценивают с коэффициентом 9,60.

    В предстоящем поединке можно рискнуть и поставить на непроигрыш «Брайтона» за 6,60. «Горожане» просто могут не настроится на эту игру, что даст шанс гостям. Также еще можно сделать ставку на гол «чаек» за 2,30.

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