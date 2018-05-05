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    Продолжат ли «дрозды» свое спасение?

    «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    Даррен Мур
    Даррен Мур
    Sports Illustrated
    В рамках 37-го тура АПЛ «Вест Бромвич» примет дома «Тоттенхэм» 5 мая. Начало – в 17:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм».

    «Вест Бромвич»

    Команда Даррена Мура все еще может остаться в Премьер-лиге. Но ее шансы выглядят уж больно призрачными. Нужно побеждать двух последних соперников и надеяться, что ближайшие конкуренты не наберут более 33-х зачетных пунктов.

    А в ближайших двух турах «Вест Бромвич» будет играть против «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас», который находится в прекрасной форме.

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    Впрочем, сами «дрозды» тоже не пасут задних в последних матчах. После затяжной череды проигрышей команда Даррена Мура вышла на четырехматчевую серию без поражений. Причем за это время удалось победить «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и сыграть вничью с «Ливерпулем».

    «Тоттенхэм»

    У «Тоттенхэма» есть реальный шанс зацепиться за третье место в чемпионате Англии. Для этого нужно выиграть у «Ньюкасла» в перенесенном матче 31-го тура. Ну, и в остальных набрать максимум очков.

    Ближайшие события

    А вот как раз с последними результатами у «шпор» и возникли проблемы. Если учитывать Кубок Англии, то команда Маурисио Почеттино не смогла выиграть в трех матчах подряд. Плюс, возникли проблемы с эффективностью.

    Даже в победном матче прошлого тура против «Уотфорда» (2:0) «Тоттенхэм» не смог нанести в створ более трех ударов.

    Прогноз

    2,15«Тотал матча: 2-3 гола»

    Несмотря на то, что голы в матчах с лидерами забивались поздно, успешные выступления «Вест Бромвича» нельзя назвать случайными. Это закономерный результат смены игровой расстановки. Если во времена Пардью команда еще могла побаловаться 4-3-3 или даже 5-3-2, то Мур использует практичные модели вроде 4-4-1-1 и 4-4-2.

    Со стороны «Тоттенхэма» есть другая закономерность – в домашних поединках он в основном играет «по низам». В 17 поединках на «Уэмбли» ТБ 2,5 пробили только 6. Но конкретно в этой игре такая статистика не должна вводить в заблуждение.

    «Мешкам» в любом случае нужно идти в атаку, а «Тоттенхэм» прекрасно действует на контрах. Потому предлагаем поставить на то, что «шпоры» словят «дроздов» на ошибках как минимум два раза и при этом заложим возможность пропущенного гола. Итак, наша ставка – «тотал матча: 2-3 гола» за 2,15.

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