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    Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?

    «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая

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    «Локомотив» — «Зенит»
    «Локомотив» — «Зенит»
    Локомотив — Зенит16:30
    В субботу, 5 мая, московский «Локомотив» на своем поле примет питерский «Зенит» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Зенит».

    «Зенит»

    Чемпионат России для команды Роберто Манчини возобновился домашним матчем с «Амкаром» (0:0), затем «Зенит» не слишком удачно съездил в Германию, проиграв в матче Лиги Европы местному «Лейпцигу» — 1:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Выезд в гости к «Ростову» в рамках РФПЛ окончился безголевой ничьей, третьей подряд в РФПЛ, после чего питерцы сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) в ответном матче Лиги Европы и покинули турнир.

    После паузы на матчи сборных «Зенит» прервал безголевую серию в РФПЛ, одержав выездную победу над «Уфой» со счетом 2:1. В домашнем матче с «Краснодаром» питерцы уступили со счетом 1:2, пропустив на последних минутах.

    3,10Обе забьют без ничьей Зато потом одержали две победы подряд, одолев дома «Уфу» (1:0) и «Динамо» (2:1) а на выезде в Туле сыграл вничью с местным «Арсеналом» (3:3)

    В последнем матче, ключевом для борьбы за Лигу чемпионов, «Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА — 0:0.

    В чемпионате России «Зенит» с 50 очками на 5-м месте, на 7 очков отставая от лидирующего «Локомотива», и на 2 очка — от зоны Лиги чемпионов, которая увеличилась до трех первых мест.

    Ближайшие события

    Разница мячей 40-20, лучший бомбардир — травмированный и выбывший надолго Александр Кокорин с 10 голами и 3 ассистами. У Далера Кузяева 6 голов и 2 ассиста. По 4 гола и 6 пасов у Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси, 4 гола и 3 передачи у Доменико Кришито.

    В предстоящем матче не сыграют травмированный защитник Эмануэль Маммана, вратарь Андрей Лунев и форвард Александр Кокорин.

    «Локомотив»

    В первом матче РФПЛ после перерыва «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), после чего москвичи отправились в Мадрид, где в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграли «Атлетико» (0:3).

    Затем «железнодорожники» на выезде победили «Урал» со счетом 2:0. В ответном матче с «Атлетико» команда Юрия Семина была разгромлена со счетом 1:5, после чего неожиданно проиграла и следующий матч, уступив «Амкару» на своем поле — 1:2.

    1,85«Локомотив» выиграет один из таймов Придя в себя, «Локомотив» на своем поле победил «Ростов» (1:0) и разгромил на выезде «Динамо» (4:0), после чего забуксовал: домашние матчи с «Ахматом» и «Уфой» завершились со счетом 0:0.

    Выездной матч с «Краснодаром» и вовсе завершился поражением со счетом 0:2. Защита железнодорожников допускала серьезные ошибки, приведшие к пенальти и выходу один на один.

    В чемпионате России «Локо» лидирует с 57 очками, на 4 очка опережая «Спартак». Чтобы гарантировать себе чемпионский титул «Локо» нужно набрать 2 очка в оставшихся трех турах, но хватит и одной победы над «Зенитом».

    2,70Обе забьют и ТБ 2,5 Разница мячей 34-17. Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 10 голами и 4 передачами, 7 мячей и 4 передачи у Алексея Миранчука, 7 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша. 7 передач и 4 гола у Антона Миранчука.

    В первом круге «Локомотив» победил в Петербурге со счетом 3:0. В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Петербурге, а в Москве победа досталась «Зениту» — 2:0. Всего в 35 матчах «Локомотив» победил 7 раз (из них 5 в домашних матчах), а «Зенит» — 14, еще 14 матчей завершились вничью.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Локомотив, оценивая победу гостей с коэффициентом 2,40.

    За успех "Зенита" предлагают 2,90, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,10.

    1,91Первый гол — «Локо» «Локомотив» забуксовал в последних матчах, почувствовав перед финишем мандраж, но домашний матч с «Зенитом» при полных трибунах лучше всего подходит для оформления чемпионства. Юрий Семин постарался подогреть болельщиков, а игроки постараются выложиться на поле полностью. «Зенит» ведет борьбу за Лигу чемпионов, но учитывая новости об уходе Роберто Манчини в сборную Италии, гости могут быть демотивированы. Скорее всего, можно ждать результативного матча и победы «Локомотива».

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,0 и «тотал голов больше 2,5» за 2,30, а также европейский гандикап «победа "Зенита" +1 гол» — за 1,44.

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