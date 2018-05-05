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    Эксперименты пройдут спокойно

    «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 5 мая

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Вест Хэм Календарь АПЛ
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    Рияд Марез
    Рияд Марез
    Sky Sports
    В рамках 37-го тура АПЛ «Лестер» 5 мая примет на «Кинг Пауэре» «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм».

    «Лестер»

    По последним матчам может сложится впечатление, что «Лестеру» «лишь бы день простоять да ночь продержаться» – дотянуть до конца сезона, в общем. Это впечатление ошибочно. Видимо, руководство «лис» возлагает большие надежды на Клода Пюэля и дает ему возможность продолжать работать.

    Именно это французский тренер и делал в последних четырех матчах, в которых потерпел три поражения. Конец сезона (в случае обеспечения прописки в элите на сезон следующий) – это лучшая возможность испытать две вещи: новые схемы и адаптивность игроков на фоне усталости.

    Три матча подряд Пюэль использовал схему «Бернли» образца начала сезона – 4-4-1-1. Но даже несмотря на оборонительную расстановку, «Лестер» за последние четыре матча «глотнул» девять мячей. Сам забил всего два. Но что интересно, моментов «лисы» стали создавать больше.

    Календарь и таблица АПЛ

    Только в матче с «Кристал Пэлас» (0:5) подопечные Пюэля не смогли нанести больше одного удара в створ. Но в той игре была красная, да и вообще – печаль полная: два удара из четырех – в соперников, всего пять штрафных и ни одного углового за первый тайм.

    «Вест Хэм»

    «Молотки» тоже в последнее время приносят своему тренеру и болельщикам только печаль. За последние десять матчей в Премьер-лиге «Вест Хэм» смог выиграть всего два поединка.

    Ближайшие события

    Можно еще «защитать» ничью с «Челси» (1:1), но там все на тоненького: Чичарито забил гол в конце матча, а его партнеры смогли попасть по воротам «синих» всего два раза за все 90 минут.

    Но в последних двух турах команда Дэаида Мойеса конкретно «скрутилась» сначала «Арсеналу», а потом и «Манчестер Сити» (по 1:4). По крайней мере с «пушкарями» «молотобойцы» не чувствовали себя подавленными: 11 ударов, 11 штрафных, 6 угловых и победа по отборам (10-4).

    В игре против манчестерского гранда было наоборот: всего одно попадание в створ, 25% владения и ни одного углового.

    Прогноз

    Хочется отметить положительные сдвиги в игре лондонского клуба. «Вест Хэм» по-прежнему лидирует по наказаниям – 71 желтая карточка, но за последние пять матчей «молотки» «наковали» на пять «горчичников». Это в два раза меньше, чем команда получала в среднем в средине сезона (2,03).

    1,72«Тотал карточек: 0-3»

    Касательно «Лестера» можем сказать, что вместе с внедрением новой схемы потребность в частых грубых фолах отпала. Потому за последние четыре матча «лисы» не получали больше одного предупреждения. В последней игре, правда, отхватили красную.

    Все равно считаем, что матч будет относительно спокойным. Наша ставка – «Тотал карточек: 0-3» за 1,72.

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