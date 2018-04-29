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    Гвардиола сыграет без риска и выиграет

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля

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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    Goal.com
    В рамках 36-го тура английского первенства по футболу «Вест Хэм» 29 апреля примет на своем поле «Манчестер Сити». Начало встречи в 16:15 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

    «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса имеет шестиочковый задел перед зоной вылета. Как там по Эйнштейну – все относительно? Вот относительно календаря «Вест Хэма» шесть очков — это очень мало. Потому как в следующих четырех матчах «молоткам» играть против «Ман Сити», «МЮ», «Эвертона» и «Лестера».

    А в это время за последние десять матчей в Премьер-лиге лондонцы всего два раза праздновали победу. Самое большое достижение этого периода – ничья 1:1 в игре против «Челси».

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    В последнем матче «Вест Хэм» крупно уступил соседям по городу – лондонскому «Арсеналу» (1:4). «Сухой» первый тайм того матча давал надежду на приемлемый результат – еще одну ничейку. Однако вторая половина вышла у «канониров» действительно пушечной (14 ударов, 7 – в створ). Под таким напором «молотки» сломались.

    «Манчестер Сити»

    Как оказывается, для Гвардиолы уже оформленное чемпионство совсем не повод расслабляться. Судя по последним матчам, «Манчестер Сити» даже прибавил после триумфа в этом сезоне АПЛ. Например, в матчах против «Манчестер Юнайтед» (33-й тур; 2:3), «Эвертона» (32-й тур; 3:1) и еще более ранних «горожане» непременно проваливали один из таймов.

    Ближайшие события

    В случае с названными двумя играми это были вторые таймы: всего по одному попаданию в створ за 45 минут и в сумме четыре пропущенных гола.

    Но уже в матче с «Тоттенхэмом» подопечные Хосепа Гвардиолы выдали две примерно равных половины, в которых забили три гола из 17-ти попыток пробить. А уже в следующем матче (против «Суонси», 5:0) «горожане» показали великолепную эффективность (19 ударов, 12 – в створ) и превосходную реализацию.

    Прогноз

    2,45«ТБ 2,5 + меньше 4 карточек»

    В принципе, мы ожидали, что испанский наставник «Манчестер Сити» не сбросит оборотов – не его стиль. Правда, в этой игре мы не ждем 100%-ной основы. Хотя бы просто потому, что «Вест Хэм» склонен к грубым нарушениям правил – команда Дэвида Мойеса лидирует по количеству желтых карточек в АПЛ (71).

    И хотя мы не ждем много предупреждений в этой игре (судит довольно лояльный Нил Суорбрик), рисковать такими «граненными алмазами», как Де Брейне или Сане Гвардиола не станет. По крайней мере, они сыграют не все 90 минут. Что, впрочем, не помешает «Ман Сити» выиграть. Наша ставка – «ТБ 2,5 + меньше 4 карточек» за 2,45.

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