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    Команды забьют как минимум однажды

    «Леванте» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 27 апреля

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    Франко Васкес
    Франко Васкес
    Chiesa Di Totti
    Первым матчем 35-го тура испанской Ла Лиги станет противостояние «Леванте» и «Севильи» 27 апреля. Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Леванте» — «Севилья».

    «Леванте»

    Команда Пако Лопеса уже точно не вылетит в Сегунду. Это пока неофициально, так как «лягушкам» еще нужны как минимум три очка для документального подтверждения прописки в Примере 18/19. Однако «Депортиво» отстает от «Леванте» на девять очков, и впереди у него матчи против лидеров чемпионата.

    Теперь о валенсийцах. Еще одна причина того, что они не вылетят – хорошая форма. За последние восемь матчей команда Пако Лопеса проиграла всего раз – мадридскому «Атлетико» (0:3). Причем игра «лягушек» отличается стабильностью.

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    Например, в последних четырех играх они наносили ровно 11 ударов. В створ тоже попадали стабильно. Стабильно мало. Решающие голы приходили в заключительные минуты матча, как в поединке с «Малагой» (1:0). Но они приходили и давали «Леванте» необходимые очки.

    «Севилья»

    У «нервионцев» обратная ситуация: команда Винченцо Монтеллы еще имеет турнирную мотивацию, но ее результаты не радуют.

    Ближайшие события

    Если учитывать все турниры, «Севилья» выиграла только один поединок из последних десяти – против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (2:1). Игра севильцев была неплохой в матчах с лидерами (за исключением финала Кубка Испании), но дивидендов это не приносило.

    Конкретно в чемпионате Испании «нервионцы» не могут выиграть уже шесть матчей подряд. При этом в трех они проиграли.

    Календарь «Севильи» тоже легким не назовешь. Последние десять игр и так были далеко не проходными, так еще и финал сезона приберег для команды Монтеллы «Реал Мадрид», «Бетис» и набравшего ход «Реал Сосьедад».

    Прогноз

    1,70«Обе забьют»

    Игроки «Севильи» измотаны: морально и физически. Это может сыграть ключевую роль в этом противостоянии. Шансы «Леванте» выглядят неплохо, только неизвестно, насколько они мотивированы. В любом случае, предвидим голы в обе стороны.

    Хозяевам может недостать класса для качественной защиты, а гостям – элементарной свежести. Потому ставим «обе забьют» за 1,70.

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