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    Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?

    «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля

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    Зе Луиш
    Зе Луиш
    В понедельник, 23 апреля, «Спартак» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Ахмат».

    «Спартак»

    Московский «Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 50 набранных очков.

    «Красно-белые» по-прежнему претендуют на чемпионский титул, ведь за четыре тура до окончания сезона отстают от «Локомотива» на шесть баллов. В то же время они рискуют пропустить вперед ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

    Все прогнозы на РФПЛ

    Весеннюю часть чемпионата России подопечные Массимо Карреры начали с ничьей против «Локомотива» (0:0), за которой последовали победы над «СКА-Хабаровском» (1:0), «Рубином» (2:1), «Тосно» (2:1) и «Анжи» (4:1). В предыдущем туре москвичи неожиданно проиграли «Уралу» (1:2).

    В лазарете «Спартака» находятся Георгий Джикия, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо и Георгий Тигиев.

    «Ахмат»

    Грозненский «Ахмат» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

    Ближайшие события

    Борьбу за попадание в еврокубки чеченская команда уже прекратила, тогда как борьбу за выживание все еще продолжает, поскольку ее преимущество над 13-й командой составляет всего три балла.

    Вторую часть РФПЛ «Ахмат» начал неудачно, проиграв «Арсеналу» (0:1), ЦСКА (0:3) и «Рубину» (2:3), а также сыграв вничью со «СКА-Хабаровском» (0:0).

    После этого в отставку ушел Михаил Галактионов, а его место временно занял Игорь Ледяхов, вместе с которым команда обыграла «Тосно» (1:0) и разошлись миром с «Локомотивом» (0:0).

    «Ахмату» в ближайшем матче из-за перебора желтых карточек не сможет помочь Олег Иванов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1,42, победа «Ахмата» — 8,70, ничья – 4,30.

    1,62Победа «Ахмата» с форой +1,5

    «Красно-белым» очень важно победить грозненцев в плане продолжения борьбы за чемпионский титул, ведь потеря очков может привести к тому, что «Локомотив» оторвется слишком далеко.

    Однако даже домашнее поле не гарантирует москвичам легкой прогулки, тем более что накануне они вылетели из Кубка России, уступив «Тосно», а перед этим еще и проиграли «Уралу».

    В то же время «Ахмат» после смены тренера постепенно приходит в себя и набирает очки. Мы бы присмотрелись к ставке «победа гостей с форой +1,5» за 1,62.

    1,77Тотал голов меньше 2,5

    Грозненская команда мало забивает, но неплохо защищается, так что шансы увидеть результативный матч довольно низки. Можно поставить на «тотал голов меньше 2,5» за 1,77.

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