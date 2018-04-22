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    Еще один шаг к «золоту»

    «Локомотив» – «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

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    Юрий Семин
    Юрий Семин
    В воскресенье, 22 апреля, московский «Локомотив» на своем поле примет «Уфу» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» – «Уфа».

    «Локомотив»

    За 4-е тура до конца чемпионата «железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 6-ть очков.

    В случае победы «Локомотива» и поражения «Спартака», а также не выигрыша ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» — «красно-зелёные» досрочно станут чемпионами.

    В 2018 году подопечные Семина провели 6-ть поединков в РФПЛ. После возобновления первенства расписали мировую со «Спартаком» (0:0). В следующей игре на выезде обыграли «Урал» со счетом 2:0.

    Ближайшие события

    Затем неожиданно проиграли в Москве (но матч считался гостевым) «Амкару» (1:2). Потом одержали 2-е победы подряд над «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (4:0). В последнем игровом дне не смогли переиграть грозненский «Ахмат» на родной арене — 0:0.

    «Уфа»

    После того как стали известны финалисты национального Кубка, 6-е место теперь не дает путевку в еврокубки на следующий сезон.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    «Горожане» с 35-ю очками на данный момент занимают 6-ю строчку, но «Арсенал» Тула имеет столько же, а «Рубин» и «Урал» отстают на 1 и 2 балла соответственно.

    Футболисты Сергея Семака не знают радости победы уже 3-и матча кряду. 1 апреля «Уфа» на родной арене проиграла «Зениту» (1:2), в следующем туре уступила в Туле местному «Арсеналу» со счетом 1:2. В 26-м туре башкирцы смогли отобрать очки у московского ЦСКА — 1:1.

    Оппоненты провели в рамках РФПЛ только 3-и матча в Москве, в которых смогли обменяться победами и одну встречу свели вничью.

    1,65победа «Локомотива»

    Полузащитник Онджей Ванек и нападающий Вячеслав Кротов еще могут успеть восстановиться к предстоящему поединку.

    Прогноз

    Преимущество букмекеры отдают хозяевам поединка, оценивая их победу в 1,65. На победу гостей предлагают — 6,40, ничья — 3,70.

    «Железнодорожникам» для завоевания золотых медалей нужно брать 3-и очка в предстоящем поединке. И учитывая, что на выезде «Уфа» не впечатляет, а «Локо» мощно играет на своём поле, ставим на победу хозяев.

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