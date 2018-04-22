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    «Арсенал» будет готовиться к «Атлетико»

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 22 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Вест Хэм Календарь АПЛ
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    Мохаммед эль-Ненни
    Мохаммед эль-Ненни
    Goal.com
    В 35-м туре АПЛ 22 апреля «Арсенал» примет на «Эмирейтс» «Вест Хэм». Начало поединка – в 15:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вест Хэм».

    «Арсенал»

    В лучшем случае команда Арсена Венгера в следующем году снова будет играть в Лиге Европы. До группового раунда ЛЧ сейчас ровно 14 очков и матч в запасе. То есть задача практически невыполнимая.

    Однако не стоит забывать, что Венгер резко поменял отношение к самому турниру Лиги Европы – он резко стал нужен французскому специалисту. Через него и будет стараться попасть в ЛЧ мсье Арсен.

    В чемпионате дела не очень. После вымученной победы над «Саутгемптоном» (3:2) «Арсенал» на выезде проиграл «Ньюкаслу» 1:2. «Канониры» забили первыми, но сильно «сдулись» во второй половине матча (ни одного попадания в створ за второй тайм).

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    В результате они пропустили два гола, что дало возможность «Ньюкаслу» сыграть от ножа и выиграть. Ведь первый тайм «сороки» тоже активничали (3 удара в створ), в во втором больше защищались (0 угловых, 1 удар в створ).

    «Вест Хэм»

    У команды Дэвида Мойеса тоже один матч в запасе. Сейчас отрыв от зоны вылета небольшой, но вполне достаточный для сохранения прописки в Премьер-лиге – шесть очков. Последние три тура «Вест Хэм» не проигрывает. Это что касается общей информации. Теперь по деталям.

    Ближайшие события

    Проблема прогнозов на середняков и аутсайдеров в том, что такие команды не имеют четкой иерархии клубных ценностей, часто подстраиваются под соперника. То есть играют всегда по-разному.

    Например, в победной игре против «Саутгемптона» (3:0) Мойес сделал упор на первый тайм (4 удара в створ, 3 гола). В последующих двух ничейных встречах против «Челси» и «Стока» (по 1:1) выделить какой-то один тайм сложно.

    «Вест Хэм» несколько лучше играл во вторых половинах, но сказать, что это было сделано преднамеренно, мы не можем. Хочется также отметить, что «молотобойцы» не забили только в одном поединке из последних 16-ти матчей.

    Прогноз

    1,61«Обе забьют»

    Можно ожидать, что «Вест Хэм» снова сыграет от соперника. Схема, естественно, будет оборонительная. Что-то вроде 5-4-1 или 3-4-2-1. Но даже при такой расстановке «молотки» определенно будут иметь свои шансы.
    Первым делом предлагаем сыграть «обе забьют» за 1,61. Учитывая плохую форму «Арсенала», можно предвидеть ошибки даже на своем стадионе.

    2,17«П1 в 1 мяч или Х»

    В четверг «канонирам» противостоять «Атлетико» в Лиге Европы. «Матрасники» проиграли свой последний матч «Реал Сосьедаду» 0:3. Это дает надежду и заряд веры в себя Арсену Венгеру, потому сильно напрягаться в матче с «Вест Хэмом» он не будет.

    Еще одна ставка – «П1 в 1 мяч или Х» за 2,17.

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