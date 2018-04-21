«Рубин» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 апреля

«Рубин»

Подопечные Курбана Бердыева после 26-ти матчей российского первенства расположились на 8-й строке турнирки, набрав 34-е очка. Они оторвались от опасной зоны на 6-ть пунктов.

«Рубиновые» в этом месяце провели 3-и поединка и смогли набрать в них 7-мь баллов. 1 апреля в Екатеринбурге поделили очки с «Уралом» — 1:1.

В 2-х других встречах праздновали победы. В 25-м туре одержали волевую викторию над «Ахматом» (3:2) дома, а в следующем игровом дне на выезде разгромили «Амкар» со счетом 3:0.

В этом сезоне казанцы на своем поле сыграли 13-ть поединков и в 5-ти из них одержали победы. Еще в 3-х встречах делили очки с соперниками и 5-ть раз уходили с поля побежденными, разница мячей — 18:12.

«Ростов»

«Ростов» занимает 12-й место в турнирной таблице российского первенства. В 26 сыгранных матчах дончане набрали 30 очков.

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Футболисты Валерия Карпина за 4-е тура до конца чемпионата находятся всего в двух баллах от зоны переходных матчей, а от прямого вылета — 6-ть пунктах.

Одержав в крайнем туре победу над «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0, «жёлто-синие» прервали невыигрышную серию, которая насчитывала 5-ть поединков.

1,75Х2

За последние 5-ть сезонов «Рубин» только один раз смог переиграть «Ростов» в Казани. Еще 2-а раза оппоненты сыграли вничью и 2-а матча выиграли «комбайнёры». В первом круге казанцы выиграли в Ростове — 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Рубина» — 2,15, победа «Ростова» — 3,80, ничья – 3,30.

Казанцы после зимнего перерыва проиграли только один матч, а их соперник, наоборот, победил только в одном поединке. «Рубин» почти обезопасил себя от вылета и будет теперь играть только за престиж клуба.

У «Ростова» впереди борьба за право остаться в элите. Дончанам очки нужнее. Поэтому рискнем предположить, что они не проиграют в этой встрече.

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