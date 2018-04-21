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    «Боруссия Д» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Германии по футболу 21 апреля

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    rp-online.de
    В 31-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» примет на «Сигнал Идуна Парк» «Байер». Игра состоится 21 апреля и начнется в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия Д» — «Байер».

    «Боруссия Д»

    «Боруссия Д» потерпела второе поражение за последние три матча. В крайнем туре «Шальке» забил два безответных гола в ворота Бюрки в Гельзенкирхене.

    Напомним, что первое поражение – это ужас в Мюнхене, когда «шмели» пролетели «Баварии» 0:6. Разбирать такой провальный матч нет смысла – ошибки были в действиях всех линий (да и уровень «Звезды Юга» гораздо выше сейчас). Так что вернемся к выездному матчу против «Шальке».

    В статистическом соревновании «Боруссия» не проиграла: 12-12 по ударам, 4-6 по угловым, 1-1 по желтым карточкам. Но «Шальке» действовал проще, когда того требовала ситуация. Гол Коноплянки после контры тому доказательство.

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    Намеренное усложнение может сыграть злую шутку в противостоянии с «Байером», ведь коллектив Хейко Херрлиха находится на втором месте по количеству ударов за матч (14,33).

    «Байер»

    После «нулевки» с «Аугсбургом» «Байер» провел уже три матча против лидеров Бундеслиги. Один матч – в Кубке Германии. В чемпионате «фармацевты» с одинаковым счетом «грохнули» «Айнтрайхт» и «РБ Лейпциг» (по 4:1). Но затем их самих куда больнее «грохнула» «Бавария» (2:6).

    Ближайшие события

    В кубковом поединке леверкузенцам пришлось вынимать мяч из сетки уже на 3-й минуте. Практически сразу пропустили второй – снова отличился Левандовски. Благо моменты были (шесть ударов в первом тайме), и удалось отквитать один гол еще до конца первых 45 минут.

    Но вездесущий Мюллер буквально порвал сердце Хейко Херрлиха своим хет-триком. По цифрам «Байер» практически не уступал «Баварии», но было видно, что мюнхенцы играют точнее и увереннее.

    Прогноз

    2,91«2Х + ТБ 2,5»

    У команд поровну очков (по 51). Отставание от «Шальке» — четыре очка, а «кобальтовым» играть против «Кельна». Так что потеря ими очков маловероятна.

    Поражения и слухи о перекомплектации команды не добавляют позитива в атмосферу раздевалки «Боруссии Д». С противоположной стороны – злой и жаждущий мести «Байер». Отомстить мюнхенцам уже не получится, так что «фармацевты» будут солить «шмелям».

    Ждем результативной игры и ставим на «2Х + ТБ 2,5» за 2,91.

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