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    Травмы не помешают «бордовым»

    «Бернли» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 19 апреля

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    Бен Ми
    Бен Ми
    sportlineng.com
    В отложенном матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» 19 апреля примет «Челси». Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Бернли» — «Челси».

    «Бернли»

    Весь март и начало апреля команда Шона Дайча провела просто блестяще. Пять последних поединков «Бернли» выиграл, забивая как минимум два мяча. Такая результативность для «бордовых» в новинку, ведь в предыдущих пяти матчах до победной серии они забили всего три гола.

    Но есть и такие показатели, которые остались без изменений. Например, грубость игроков. В 33-х матчах сезона «Бернли» выхватил 62 «горчичника». Это третий показатель в Премьер-лиге.

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    Также можно отметить, что относительно других команд «кларетовые» довольно часто привозят себе пенальти. В этом сезоне соперники пять раз пробивали с точки по воротам «бордовых». Правда, последний пеналь был еще в конце января, и тот не забили.

    «Челси»

    Подопечные Антонио Конте утратили всякую мотивацию играть. Победы даются им натужно, а для поражений напрягаться не надо. За последние девять матчей Премьер-лиги «Челси» потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью («Вест Хэм», 1:1). Плюс, нельзя забывать и о вылете из ЛЧ от «Барселоны» (1:1; 0:3).

    Ближайшие события

    Как теперь понятно, «аристократы» тоже немножко изменились – не в лучшую сторону. Например, сильно стала страдать реализация и эффективность.

    Если средний показатель точности ударов у команды Антонио Конте равен 37,9%, то за последние три матча в среднем он составлял 28%. То есть из условных десяти ударов «пенсионеры» направляли в рамку максимум три.

    Последний матч против «Саутгемптона» (победа 3:2) был очень показательным в этом плане. Первый тайм «Челси» провел очень активно (7 ударов), но ни одного раза «аристократы» не потревожили вратаря соперника Макарти. Зато сами «глотнули» «двушку», и пришлось изворачиваться для победы.

    Прогноз

    1,97«Обе забьют»

    Есть два фактора, которые сильно повлияют на игру команды Шона Дайча: уверенность от прекрасной формы и всего два очка до «Арсенала» (читай, зоны еврокубков). Но есть и один фактор, который может помешать «кларетовым» — травмы игроков. В матче с «Челси» не смогут сыграть как минимум четыре потенциально основных игрока из двух линий.

    2,12«Тотал матча: 2-3 гола»

    У «Челси» серьезных проблем с травмированными нет. Потому ждем более уверенной игры от подопечных Конте. «Бернли» умеет строить игру от обороны, потому, скорее всего, «Челси» много ударов будет наносить издали. Из-за этого счет не должен быть крупным.

    Но свои моменты будут иметь обе команды. Потому предлагаем две ставки: «обе забьют» за 1,97 и «тотал матча: 2-3 гола» за 2,12.

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