ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?

    «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля

    Кубок России Футбол России Тосно Спартак
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Спартак» — «Тосно»
    «Спартак» — «Тосно»
    Спартак — Тосно18:30
    В среду, 18 апреля, московский «Спартак» на своем поле примет «Тосно» в рамках полуфинала Кубка России. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Тосно».

    «Спартак»

    В марте и апреле подопечные Массимо Карреры выдали пятиматчевую победную серию, начавшуюся домашней победой над «СКА-Хабаровском» — лишь на 90-й минуте красно-белые сумели забить единственный мяч в матче.

    Все прогнозы на футбол

    Затем на выезде «Спартак» одолел «Рубину» (2:1), вновь забив победный гол на последних минутах, а вернувшись домой красно-белые победили «Тосно» со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме и пропустив после пенальти на последних минутах.

    2,25«Спартак» победит и ТБ 2,5 В четвертьфинале Кубка России «Спартак» довольно уверенно победил на выезде самарские «Крылья Советов» (3:1), после чего в рамках чемпионата в гостях разгромил «Анжи» (4:1).

    Победная серия прервалась в последнем матче — «Спартак» на выезде уступил «Уралу» (1:2), минимизировав свои шансы догнать «Локомотив» в чемпионской гонке.

    Красно-белые с 50 очками идут на втором месте, на 5 очков отставая от «Локо», имеющего матч в запасе.

    Теперь подопечные Карреры могут сконцентрироваться на Кубке России, чтобы завоевать хотя бы один трофей в сезоне.

    Ближайшие события

    Разница мячей красно-белых 46-26 — у «Спартака» самая забивная атака в Лиге. Лучший бомбардир с 14 годами и 7 ассистами в РФПЛ — Квинси Промес. Еще 9 голов и 7 передач у Луиса Адриано.

    «Тосно»

    Тосненцы в четвертьфинале турнира победили на своем поле владивостокский «Луч-Энергию» (2:1), после чего в матче чемпионата России справились на выезде со «СКА-Энерегией» (0:1).

    Этот успех стал последним для команды Дмитрия Парфенова — далее последовала провальная пятиматчевая серия.

    В рамках чемпионата России тосненцы проиграли дома «Рубину» (0:1), после чего на выезде уступили «Анжи» (0:2) и «Спартаку» (1:2).

    2,00«Тосно» забьет В домашнем матче с «Уралом» тосненцы упустили на последних минутах победу — 2:2, а в последнем матче уступили в гостях «Ахмату» (0:1).

    В чемпионате России «Тосно» с 24 очками занимает предпоследнее месте, разница мячей 22-43 — больше пропускают только «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

    Лучших бомбардиров команды Антона Заболотного и Евгения Маркова зимой купили более крупные клубы, а из оставшихся бомбардиров по 3 мяча у Вагиза Галиулина и Павла Погребняка.

    2,87Обе команды забьют и ТБ 2,5 Первая встреча команд состоялась в рамках 1/8 финала Кубка России сезона 2013/14 и стала шоком для «Спартака», проигравшего клубу из ПФЛ со счетом 0:1 в экстра-тайме.

    В этом сезоне тосненцы сыграли дома со счетом 2:2, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, играя с 30-й минуты в меньшинстве, и уйдя от поражения на последних минутах. А в Москве проиграли, сумев забить — 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Спартак», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,36.

    За успех «Тосно» предлагают 8,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,33.

    1,61«Спартак» забьет в первом тайме Встреча лучшей атаки РПЛ и одной из худших защит лиги сулит результативный матч. Но «Тосно» умеет настраиваться на лидеров и «Спартаку» каждый раз приходится непросто в матче с подопечными Парфенова, так что «на ноль» им сыграть вряд ли удастся.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,30 и «тотал голов больше 2,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Тосно" +2 гола» — за 1,60.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Интер» прервет неудачную серию
  • 3,48
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды России
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии
  • Реакция прессы на чемпионство «Горожан»
    •
  • Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Старт финала Кубка Гагарина, Знарок покидает СКА и сборную России, КХЛ проведет матчи в Европе
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • высокие
    кэфы
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов