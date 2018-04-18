«Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля

«Спартак»

В марте и апреле подопечные Массимо Карреры выдали пятиматчевую победную серию, начавшуюся домашней победой над «СКА-Хабаровском» — лишь на 90-й минуте красно-белые сумели забить единственный мяч в матче.

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Затем на выезде «Спартак» одолел «Рубину» (2:1), вновь забив победный гол на последних минутах, а вернувшись домой красно-белые победили «Тосно» со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме и пропустив после пенальти на последних минутах.

2,25«Спартак» победит и ТБ 2,5 В четвертьфинале Кубка России «Спартак» довольно уверенно победил на выезде самарские «Крылья Советов» (3:1), после чего в рамках чемпионата в гостях разгромил «Анжи» (4:1).

Победная серия прервалась в последнем матче — «Спартак» на выезде уступил «Уралу» (1:2), минимизировав свои шансы догнать «Локомотив» в чемпионской гонке.

Красно-белые с 50 очками идут на втором месте, на 5 очков отставая от «Локо», имеющего матч в запасе.

Теперь подопечные Карреры могут сконцентрироваться на Кубке России, чтобы завоевать хотя бы один трофей в сезоне.

Разница мячей красно-белых 46-26 — у «Спартака» самая забивная атака в Лиге. Лучший бомбардир с 14 годами и 7 ассистами в РФПЛ — Квинси Промес. Еще 9 голов и 7 передач у Луиса Адриано.

«Тосно»

Тосненцы в четвертьфинале турнира победили на своем поле владивостокский «Луч-Энергию» (2:1), после чего в матче чемпионата России справились на выезде со «СКА-Энерегией» (0:1).

Этот успех стал последним для команды Дмитрия Парфенова — далее последовала провальная пятиматчевая серия.

В рамках чемпионата России тосненцы проиграли дома «Рубину» (0:1), после чего на выезде уступили «Анжи» (0:2) и «Спартаку» (1:2).

2,00«Тосно» забьет В домашнем матче с «Уралом» тосненцы упустили на последних минутах победу — 2:2, а в последнем матче уступили в гостях «Ахмату» (0:1).

В чемпионате России «Тосно» с 24 очками занимает предпоследнее месте, разница мячей 22-43 — больше пропускают только «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

Лучших бомбардиров команды Антона Заболотного и Евгения Маркова зимой купили более крупные клубы, а из оставшихся бомбардиров по 3 мяча у Вагиза Галиулина и Павла Погребняка.

2,87Обе команды забьют и ТБ 2,5 Первая встреча команд состоялась в рамках 1/8 финала Кубка России сезона 2013/14 и стала шоком для «Спартака», проигравшего клубу из ПФЛ со счетом 0:1 в экстра-тайме.

В этом сезоне тосненцы сыграли дома со счетом 2:2, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, играя с 30-й минуты в меньшинстве, и уйдя от поражения на последних минутах. А в Москве проиграли, сумев забить — 1:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Спартак», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,36.

За успех «Тосно» предлагают 8,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,33.

1,61«Спартак» забьет в первом тайме Встреча лучшей атаки РПЛ и одной из худших защит лиги сулит результативный матч. Но «Тосно» умеет настраиваться на лидеров и «Спартаку» каждый раз приходится непросто в матче с подопечными Парфенова, так что «на ноль» им сыграть вряд ли удастся.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,30 и «тотал голов больше 2,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Тосно" +2 гола» — за 1,60.

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