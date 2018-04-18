«Реал Мадрид» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 18 апреля

«Реал Мадрид»

«Сливочные», проиграв в ответной игре ЛЧ «Ювентусу» со счетом 1:3, прервали свою серию без поражений, которая длилась 7-м поединков.

В последнем туре испанского первенства «королевский клуб» переиграл на выезде «Малагу» со счетом 2:1. Эта победа стала 5-й в последних 6-ти поединках Примеры.

Из 16-ти домашних матчей подопечные Зидана одержали победы в 10-ти из них, 3-и встречи свели вничью и столько же проиграли, разница мячей — 45:18.

За 6-ть туров до конца чемпионата «Реал Мадрид» расположился на 3-й строке турнирки, имея в своем активе 67-мь баллов. «Сливочные» на 4-е очка отстают от 2-го мадридского «Атлетико» и на 2-а пункта опережают 4-ю «Валенсию».

Не поможет в предстоящем поединке защитник Начо, который в этом сезоне отметился 3-мя забитыми мячами.

«Атлетик»

В последних 5-ти встречах чемпионата Испании «баски» одержали 2-е виктории, 2-а матча проиграли и один поединок свели вничью.

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«Красно-белые» одолели «Леганес» (2:0) дома и «Вильярреал» (3:1) на выезде, уступили «Барселоне» (0:2) в гостях и «Депортиво» (2:3) на своем поле, поделили очки с «Сельтой» (1:1).

На выезде «Атлетик» провел 16-ть матчей и победил только в 4-х из них. Еще 4-е игры «баски» свели вничью и 8-мь встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 19:26.

2,31«Реал Мадрид» выиграет оба тайма: д

Последний раз «Атлетик» в Мадриде смог разжиться очками только в 2005 году, после того поединка «королевский клуб» на родной арене только выигрывал у предстоящего соперника.

Прогноз

Букмекеры считают безусловным фаворитом предстоящего матча «Реал Мадрид», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,23.

За успех «Атлетика» предлагают 11,00, а ничью в оценивают с коэффициентом 7,30.

Мадридцы ведут борьбу за медали и в этой игре они обязаны взять 3-и очка. Но на победу предлагают только 1,23. Поэтому, можно рискнуть и поставить на событие — «Реал Мадрид» выиграет оба тайма: да

за 2,31.

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