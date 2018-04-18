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    «Ахмат» не сможет остановить «Локомотив»

    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля

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    «Ахмат» не сможет остановить «Локомотив»
    В среду, 18 апреля, в рамках 23 тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле грозненский «Ахмат». Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» удерживает лидерство в турнирной таблице российского первенства. В 25 сыгранных матчах «красно-зеленые» набрали 55 очков.

    Спартак потерял очки в матче с «Уралом» (1:2), а ЦСКА – во встрече с «Уфой» (1:1), поэтому позиции «Локо» только укрепляются, а еще одна победа в «запасном» матче над «Ахматом» позволит команде увеличить отрыв от «красно-белых» до восьми пунктов.

    Серьезных кадровых проблем у «Локомотива» сейчас нет. Также не забываем, что этой весной «железнодорожники» вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч в 1/8 финала «Атлетико» (0:3 и 1:5). Подопечные Юрия Семина сосредоточены на борьбе за титул на внутренней арене и крайне близки к своей цели.

    В прошлом матче «Локомотив» разгромил «Динамо» со счетом 4:0, что доказывает оптимальное физическое и психологическое состояние команды.

    Впереди у «Локо» сложные матчи с «Зенитом» и «Краснодаром», но победа над «Ахматом» практически гарантирует команде Семина чемпионство.

    «Ахмат»

    До победного поединка с «Тосно» (1:0) грозненцы не могли взять три очка в шести матчах подряд, заработав после зимнего перерыва только одно очко в противостоянии с безнадежным аутсайдером «СКА-Хабаровск» (0:0).

    После поединка с «Рубином» (2:3) в отставку был отправлен главный тренер Михаил Галактионов, а уже под руководством Игоря Ледяхова команда таки добыла победу над скромным «Тосно».

    Ближайшие события

    Пока имеется лишь эмоциональная перезагрузка после смены главного тренера, как это часто бывает во многих командах, побеждавших в первом матче после отставки. В игровом плане особых изменений не видно, поэтому вряд ли кризис уже позади.

    После 25-ти поединков чемпионата «Ахмат» занимает 10-е место в турнирке, но отрыв от переходного 13-го места составляет всего два пункта, поэтому вся борьба за выживание еще впереди.

    Прогноз

    2,02Фора «Локомотиву» «-1»

    В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года, когда поединок в Грозном завершился вничью — 1:1.

    Cейчас «Локомотив» находится в великолепной форме и близок к завоеванию титула, а для этого крайне важно не терять очки в матчах со слабыми соперниками, да еще и дома.

    «Ахмат» в своем нынешнем виде способен вести борьбу на самоотдаче и бороться за каждый мяч, поэтому наверняка попытается заставить «Локо» забыть об игре в футбол и устроить борьбу с большим количеством «грязных» эпизодов и фолов. Другое дело, что вряд ли гостям это удастся.

    С точки зрения турнирной борьбы очки нужны обеим командам, но мы предлагаем не сомневаться в домашней победе «Локомотива». Москвичи еще успеют столкнуться с проблемами в следующих турах против более серьезных оппонентов, поэтому здесь подопечные Семина сделают все, чтобы одержать победу. Велика вероятность, что будет она разгромной, поэтому ставим на фору «Локомотиву» «-1» за 2,02.

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