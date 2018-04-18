«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля

«Борнмут»

Если абстрагироваться от завышенных ожиданий, то текущую форму «Борнмута» можно назвать неплохой. Команда Эдди Хоу за последние десять туров три раза праздновала победу, столько же горевала от поражения и еще четыре раза делила очки.

После двух подряд результативных ничьих с «Уотфордом» и «Кристал Пэлас» (по 2:2), в которых «вишни» спасались под финальный свисток, ребята Эдди Хоу разгромно проиграли на выезде «Ливерпулю» (0:3).

Только если в ничейных матчах «Борнмут» имел 5-6 добротных моментов для взятия ворот, то в поединке против «мерсисайдцев» ограничился всего одним попаданием в створ за все 90 минут.

Календарь и таблица АПЛ

Первый тайм болельщики «вишен» грустно плакали – их любимая команда пропустила уже на 7-й минуте от Мане, а потом безвольно пропускала атаку за атакой. Сама же мяча практически не видела (33% владения) и добилась только одного удара за тайм, да и тот мимо.

«Манчестер Юнайтед»

В позапрошлом туре «Манчестер Юнайтед» героически воспрепятствовал соседям стать чемпионами Англии. А в туре прошлом не менее эпично сама вручила «горожанам» трофей АПЛ.

После феноменальной игры на контратаках во втором тайме поединка с «Манчестер Сити» (5 ударов, 4 – в створ, 3 гола) показалось, что команда Жозе Моуринью будет сражаться за первое место до последнего. Но – только показалось.

Обычно в поверьях всякая чертовщина боится крика петухов. Здесь – «дьяволы» испугались заряженных «дроздов». Подопечные Даррена Мура перед вылетом в Чемпионшип решили напоследок хлопнуть дверью, а попутно «хлопнули» и «Ман Юнайтед» (1:0).

Отметим, что вторая по крепости защита чемпионата Англии (26 пропущенных) слишком многое позволяла «Вест Бромвичу»: «дрозды» пробивали десять раз, четыре удара были вполне достойными моментами. Ну, и настрой тоже нельзя не учитывать: аутсайдеры настолько были заряженными, что отбили «дьяволам» все «копыта» – 13 фолов команды Мура.

Прогноз

Прикольно, но факт – в новом году «Манчестер Юнайтед» после проигрыша обязательно выигрывал следующую игру со счетом 2:0. Для самых рисковых сообщаем, что на этот матч коэффициент на точный счет «0:2» составляет 8,50.

3,00«Угловые: 8-10»

Тем, кто менее склонен к риску, предлагаем поставить на «Угловые: 8-10» за 3,00. Обе команды – соседи в т.н. «таблице угловых». «Красные дьяволы» подают в среднем 5,7 угловых за матч, «вишни» – 5,38. В матчах против серьезных соперников («Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль») ребята Эдди Хоу подали соответственно 4, 4 и 5 корнеров.

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