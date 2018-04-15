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    Удержится ли ЦСКА в тройке лидеров?

    «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля

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    Витиньо
    Витиньо
    В воскресенье, 15 апреля, «Уфа» на своем поле примет московский ЦСКА в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — ЦСКА.

    «Уфа»

    Футболисты «Уфы» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

    Подопечные Сергея Семака всего на один балл отстают от тульского «Арсенала», расположившегося на шестой строчке, которая теоретически может принести путевку в Лигу Европы.

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    В весенней части чемпионата России «Уфа» сыграла вничью с «Динамо» (1:1), обыграла «Анжи» (3:2) и «Краснодар» (1:0), а также проиграла «Зениту» (1:2) и «Арсеналу» (1:2).

    Среди травмированных у «Уфы» значатся Ондржей Ванек и Вячеслав Кротов.

    ЦСКА

    Московский ЦСКА идет третьим в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 44 очка.

    Ближайшие события

    «Армейцы» отстают от лидирующего «Локомотива» сразу на восемь очков, поэтому зацепиться за чемпионский титул они уже вряд ли смогут. В то же время «красно-синим» важно удержаться в тройке, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

    Этой весной ЦСКА в РФПЛ стартовал с трех побед подряд – над «Уралом» (1:0), «Ахматом» (3:0) и «Ростовом» (2:1). А вот в предыдущем туре «армейцы» неожиданно проиграли «Динамо» (1:2).

    Накануне «красно-синие» вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу» (1:4 и 2:2).

    У ЦСКА в лазарете находятся Виктор Васин и Марио Фернандес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА – 1,95, победа «Уфы» — 4,90, ничья – 3,20.

    Действительно, по своему кадровому потенциалу «армейцы» превосходят соперника, так что вполне заслуженно считаются фаворитами.

    1,80«Уфа» забьет

    Однако давайте не забывать, что несколько дней назад «красно-синие» провели тяжелый матч против «Арсенала» в Лиге Европы, тогда как уфимцы целенаправленно готовились к встрече в РФПЛ.

    Подопечные Сергей Семака хоть и проиграли две последние встречи, но в целом играли неплохо, в том числе и против «Зенита».

    Заметим, что этой весной «Уфа» еще не покидала поле без забитого мяча, так что мы предлагаем ставить на «хозяева забьют» за 1,80.

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