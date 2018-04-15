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    Где искать смысл игры?

    «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 33-го тура французского первенства по футболу 15 апреля

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    Кристофер Нкунку
    Кристофер Нкунку
    Stadium Astro
    В 33-м туре Лиги 1 на «Парк-де-Пренс» сойдутся лидеры чемпионата «ПСЖ» и «Монако». Матч состоится 15 апреля и начнется в 22:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Монако».

    «ПСЖ»

    Подопечные Унаи Эмери уже давно ни о чем не волнуются – они спокойно доигрывают сезон. Это видно по результатам команды. Если в начале чемпионата «ПСЖ» редко забивал меньше трех мячей, то с февраля высокая результативность встречалась только в принципиально важных для парижан матчах.

    Например, игры с «Марселем» (победа 3:0) и «Страсбуром» (победа 5:2), которые отбирали у «принцев» очки в первом круге сезона.

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    В последнем туре расслабленность игроков Эмери чуть не сыграла с ними злую шутку – «Сент-Этьен» вел 1:0 до 92-й минуты и упустил возможность увеличить счет с пенальти. Но Дебюши срезал мяч в собственные ворота и тем самым спас достоинство будущего чемпиона.

    «Монако»

    Конец марта — начало апреля выдалось для «монегасков» не очень удачным. Сначала в финале Кубка лиги «Монако» крупно и обидно «скрутился» как раз парижскому гранду под руководством Эмери (3:0), а потом в чемпионате Франции вынужден был спасаться в матче с «Ренном» (1:1).

    Ближайшие события

    Результат игры с парижанами обиден тем, что по основным показателям «монегаски» ничуть не уступили «принцам», а даже, по факту, превзошли в ударах (10-9).

    Игра с «Ренном» была больше облегчительной, чем обидной. Потому как футболисты Леонарду Жардима сильно «сгорели» по тем же показателям (удары: 8-20, попадания в створ: 2-7, угловые: 8-1).

    Прогноз

    1,79«Обе забьют + ТБ 2,5»

    Разрыв между командами целых 14 очков – какая может быть интрига? Эта игра скорее понравится настоящим ценителям футбола, которые смакуют каждый технический элемент, каждый эпизод борьбы, каждый гол.

    Кстати, о голах. По нашему мнению, их должно быть вполне достаточно для наслаждения игрой. «ПСЖ» на принципиальные матчи всегда собирается, «Монако» есть за что отомстить парижанам. То есть смысл и обоснованность стараний в игре присутствуют.

    В связи с этим, предлагаем поставить на «обе забьют + ТБ 2,5» за 1,79.

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