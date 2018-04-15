«ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 33-го тура французского первенства по футболу 15 апреля

«ПСЖ»

Подопечные Унаи Эмери уже давно ни о чем не волнуются – они спокойно доигрывают сезон. Это видно по результатам команды. Если в начале чемпионата «ПСЖ» редко забивал меньше трех мячей, то с февраля высокая результативность встречалась только в принципиально важных для парижан матчах.

Например, игры с «Марселем» (победа 3:0) и «Страсбуром» (победа 5:2), которые отбирали у «принцев» очки в первом круге сезона.

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В последнем туре расслабленность игроков Эмери чуть не сыграла с ними злую шутку – «Сент-Этьен» вел 1:0 до 92-й минуты и упустил возможность увеличить счет с пенальти. Но Дебюши срезал мяч в собственные ворота и тем самым спас достоинство будущего чемпиона.

«Монако»

Конец марта — начало апреля выдалось для «монегасков» не очень удачным. Сначала в финале Кубка лиги «Монако» крупно и обидно «скрутился» как раз парижскому гранду под руководством Эмери (3:0), а потом в чемпионате Франции вынужден был спасаться в матче с «Ренном» (1:1).

Результат игры с парижанами обиден тем, что по основным показателям «монегаски» ничуть не уступили «принцам», а даже, по факту, превзошли в ударах (10-9).

Игра с «Ренном» была больше облегчительной, чем обидной. Потому как футболисты Леонарду Жардима сильно «сгорели» по тем же показателям (удары: 8-20, попадания в створ: 2-7, угловые: 8-1).

Прогноз

1,79«Обе забьют + ТБ 2,5»

Разрыв между командами целых 14 очков – какая может быть интрига? Эта игра скорее понравится настоящим ценителям футбола, которые смакуют каждый технический элемент, каждый эпизод борьбы, каждый гол.

Кстати, о голах. По нашему мнению, их должно быть вполне достаточно для наслаждения игрой. «ПСЖ» на принципиальные матчи всегда собирается, «Монако» есть за что отомстить парижанам. То есть смысл и обоснованность стараний в игре присутствуют.

В связи с этим, предлагаем поставить на «обе забьют + ТБ 2,5» за 1,79.

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