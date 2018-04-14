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    Без «качелей» и мешка

    «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32-го тура Серии А 14 апреля

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    Рафаэл Толой
    Рафаэл Толой
    Calcio Atalanta
    В рамках 32-го тура итальянского чемпионата по футболу «Аталанта» 14 апреля примет «Интер». Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Аталанта» — «Интер».

    «Аталанта»

    «Дева» по-прежнему претендует на зону еврокубков. Но даже до квалификационного четвертого места еще четыре очка, и «Милан» будет играть с «Наполи», что поднимает вероятность потери очков командой Гаттузо.

    Апрель для «Аталанты» не задался. Сначала на родном стадионе в Бергамо она уступила «Сампдории» 1:2, а в крайнем туре не смогла на выезде додавить «СПАЛ» (1:1).

    В матче с «Сампой» команда Джан Пьеро Гасперини имела достаточно моментов (16 ударов), но мяч феноменальным образом не шел в ворота – всего один удар в створ за все 90 минут. Повезло еще, что этот удар стал голевым.

    Все прогнозы на Серию А

    «СПАЛ» тоже забил первым, а «Королева провинциалов» смогла отыграться только на 78-й минуте с пенальти. Но весь второй тайм «Аталанта» нещадно бомбила оборонительные редуты хозяев поля (13 ударов против 1-го). Это дает возможность предположить, что ситуация должна поменяться в скором времени – за моментами непременно следуют голы, рано или поздно.

    «Интер»

    Последнее утверждение правдиво, но только не в матче с «Интером». Команда Лучано Спаллетти – одна из самых «сухих» команд чемпионата Италии – всего 22 пропущенных гола.

    Ближайшие события

    Если не учитывать матч последнего тура, последний раз «Интер» пропускал еще в средине февраля – «двушка» от «Дженоа». Но в крайнем матче защита «Интернационале» ничего не смогла поделать с везением «Торино».

    «Быки» за все 90 минут игры всего три раза потревожили Хандановича, но при этом смогли реализовать свою излюбленную схему: забить и закупориться на своей половине поля. Причем даже это не особо помогало: «нерадзурри» больше половины своих ударов направили в створ ворот соперника (8 из 15-ти), но никакого толку от этого не было. Чистой воды везение.

    Прогноз

    1,75«ТМ 2,5»

    Десять своих выездных матчей из 15-ти «Интер» «засушил» – в них было не белее двух голов. Пять из последних семи матчей «нерадзурри» сыграли на то же количество голов. В этом противостоянии, как Вы уже поняли, мы не ждем игровых «качелей» и мешка мячей в обе стороны.

    Наш выбор – «ТМ 2,5» за 1,75.

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