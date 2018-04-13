«Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 13 апреля

«Вольфсбург»

«Автозаводцы» одержав победу в прошлом туре над «Фрайбургом» на его поле со счетом 2:0, прервали серию без побед, которая длилась 9-ть матчей.

На родной арене «волки» не могут победить уже 6-ть поединков подряд. Последняя их домашняя виктория была добыта еще в начале декабря 2017 года.

Из 14-ти поединков, проведенных на «Фольксваген-Арена», «зелено-белые» одержали только 2-е победы, 7-мь раз сыграли вничью и 5-ть игр проиграли.

«Вольфсбург» за 5-ть туров до окончания чемпионата Германии находится на 15-м месте в турнирной таблице. В 29-ти поединках «волки» положили в свою копилку 29-ть очков и на 2-а пункта опережает 16-й «Майнц», который находится в зоне переходных матчей.

Нападающий Адмир Мехмеди из-за травмы не сможет принять участие в предстоящем поединке.

«Аугсбург»

Подопечные Мануэля Баума в последних 8-и матчах Бундеслиги заработали только 5-ть баллов. В 26-м туре «Аугсбург» в гостях одолел Ганновер — 3:1.

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Затем последовала серия из 3-х матчей без побед. «Фуггеры» проиграли на своем поле «Вердеру» (1:3) и «Баварии» (1:4). В Леверкузене смогли поделить очки с «Байером» — 0:0.

«Красно-белые» в последних 3-х выездных встречах не знают горечи поражений. Гостевые игры принесли «Аугсбург» 17-ть очков из 36-ти общих.

После 29-ти поединков чемпионата «фуггеры» с 36-ю баллами занимают 11-е место в турнирной таблице. И от опасной зоны они оторвались на 9-ть пунктов.

1,65победа «Вольфсбурга» с форой (0)

В лазарете команды находятся защитник Рафаэль Фрамбергер и нападающий Альфред Финнбогасон.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 2,40. За победу «Аугсбурга» предлагают — 3,80, ничья — 3,40.

«Вольфсбург» ведет борьбу за сохранение прописки в элите и поэтому очки ему гораздо нужнее, чем их оппоненту, который почти обезопасил себя от вылета.

Предлагаем в этом матче поставить на «Вольфсбург» с форой (0) за 1,65.

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