«Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 11 апреля

«Бавария»

В отличие от «Манчестер Сити», мюнхенский гранд все-таки оформил чемпионство досрочно. В последнем туре немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила середняка чемпионата «Аугсбург» 4:1.

Начинался чемпионский матч для «баварцев» совсем не так, как для «манкунианцев». Если англичане повели в счете и в итоге проиграли, то немцы – проигрывали, а в итоге добились крупной победы. На 18-й минуте Зюле отправил мяч в свои ворота, но на выручку пришли Толиссо, Хамес, Роббен и Вагнер.

Второй тайм подопечных Юппа Хайнкеса был «аккуратнее» и спокойнее: «Бавария» всего три раза попала по воротам соперника, но забила при этом два гола.

В первом матче против «Севильи» «Бавария» тоже пропустила первой, но потом сама поспособствовала автоголу соперника и победному голу Алькантары.

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Примечательно, что в конце сезона «красные» не делают акцент на количество моментов, как тот же «Реал»: в трех матчах из четырех последних «Бавария» пробивала в среднем 11,3 раза за игру. Основной упор идет на качество: за эти четыре матча мюнхенцы забили 13 голов.

«Севилья»

Подопечные Винченцо Монтеллы в конце прошлой недели крупно «сгорели» «Сельте» (0:4). Но тому есть две причины.

Первая. Основной костяк любой команды – это центральная линия, от ее мастерства и компактности зависит результат. А в матче против «Сельты» весь последний рубеж (кроме Кьера) отдыхал. Да и Кьер, как на зло, получил травму.

Вторая. Распространенная европейская практика «напускать туману». То есть одна команда специально теряет очки или применяет новые тактические приемы и только мучается на поле. Соперник думает, что тактическая новинка отрабатывается специально под ответственный матч Лиги чемпионов, строит свою игру от противного, а потом сюрприз – внезапно все это оказывается выдумкой, и сильно пахнет вылетом.

Монтелла – не Гвардиола, а «Севилья» — не «Манчестер Сити» или «Барселона», но тактические изыски и психологические приемы поголовно используются всеми тренерами уровня плей-офф Лиги чемпионов.

Прогноз

2,00«ИТ "Баварии": 2 тайм > 1 тайма»

Статистика таймов в матче с «Баварией» показывала ровную игру «Севильи» (по 4 удара, по 2 попадания, около 40% владения мячом, примерно равное количество фолов – 5-7). Но внешне второй тайм был куда более унылым и неправильным. Потому стоит ожидать напора немцев именно во второй половине. Можно попробовать ставку «ИТ "Баварии": 2 тайм > 1 тайма» за 2,00.

2,40«гол головой»

Также отметим, что наша ставка на гол головой в первом матче целиком себя оправдала. Дома мюнхенцы будут чувствовать себя еще увереннее, потому повторить тоже можно. На гол головой буки дают 2,40.

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