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    «Барселона» по-реаловски или копирка из Лондона

    «Рома» — «Барселона». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 10 апреля

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
    Real Madrid — Diario AS
    10 апреля на римском «Олимпико» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Барселоной». Начало – в 21:45 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Барселона».

    «Рома»

    «Волки» снова попали в яму на своей дороге к успеху. Хотелось бы сказать, что просто словили небольшую кочку, так нет – влипли конкретно.

    Первый матч против «Барселоны» завершился разгромом 1:4, потом сразу же две «пощечины» от «Фиорентины» (поражение 0:2) дали шанс «Интеру» занять в таблице Серии А третье место, на котором сейчас как раз и находится «Рома». А если вспомнить еще и ничью с «Болоньей» (1:1) перед лигочемпионским матчем, сразу становится понятно текущее состояние римлян.

    В матче с «Барсой» был ужасный первый тайм (2 удара и ни одного попадания). Вернее, попадания были, только в свои ворота. Причем дважды.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Во второй половине «Рома» взяла себя в руки и организовала несколько неплохих атак (11 ударов), но эффективность была практически на нуле. «Волки» всего трижды смогли попасть по воротам тер Штегена, повезло еще, что забили.

    «Барселона»

    Теперь наши сомнения пропали – «Барселона» спланировала подготовку к сезону по схеме «Реала». То есть так, чтобы выйти на пик формы только к средине-концу внутреннего чемпионата и Лиги чемпионов. Посмотрите на результаты «Реала», посмотрите на результаты «Барселоны» — вопросы есть?

    Ближайшие события

    Подтверждает это и возрастающая результативность команд. С начала марта подопечные Эрнесто Вальверде забивают как минимум два гола в игре. До этого вспомните – были «низовые» ничьи с «Лас-Пальмасом» (1:1), «Челси» (1:1), «Хетафе» (0:0) и «Эспаньолом» (1:1).

    В последнем туре чемпионата Испании «Барселона» (читай, Месси) обыграла «Леганес». Гениальный аргентинец под конец сезона набрал потрясающую форму и дал понять, что конторы все-таки зачастую знают больше игроков. Не даром на его победу в гонке бомбардиров давали кэф меньший, чем на победу игроков с большим количеством голов.

    Прогноз

    2,21«Тотал матча: 2-3 гола»

    По матчу с «Леганесом» мы отметили приблизительную модель игры каталонского гранда в ответке против «Ромы». Это: компактность, своевременная подстраховка, максимальная эффективность и гениальность Месси – ничего нового.

    Потому ожидаем, что «сине-гранатовые» выдадут матч, очень похожий на противостояние с «Челси» в Лондоне (1:1). Наш выбор – «тотал матча: 2-3 гола» за 2,21.

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