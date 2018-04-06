«Депортиво» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 6 апреля

«Депортиво»

В этой встречи на поле сойдутся главные претенденты на понижение в классе в этом сезоне. «Турки» имеют 15-матчевую серию без побед. Последний раз они праздновали викторию 9 декабря 2017.

В этот отрезок времени «бело-голубые» смогли только в 5-ти матчах сыграть вничью и в 10-ти поединках уходили с поля побежденными.

После 30-ти матчей чемпионата Испании подопечные Зеедорфа расположились на предпоследней строке в турнирной таблице, имея в своем активе только 20-ть набранных баллов.

«Депортиво» опережает своего предстоящего соперника на 3-и очка, а до спасительного 17-го места — 8-мь пунктов.

Точно не сыграет дисквалифицированный полузащитник Луизинью, а хавбеки Федерико Картабия и Сельсо Борхес еще могут успеть восстановиться к предстоящему матчу.

«Малага»

«Анчоусы» замыкают турнирную таблицу Примеры. В 30-ти встречах они добыли 17-ть баллов. От спасительной 17-й строки их отделяет 11-ть очков.

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В последнем туре испанского первенства «Малага» переиграла на своем поле «Вильярреал» со счетом 1:0, и тем самым прервала серию без побед, которая составляла 14-ть матчей.

Примечательно, что «медузы» берут уже очки в 2-х поединках кряду. В 29-м туре они смогли отобрать очки у «Сельты» (0:0) в Виго. Но в целом, «анчоусы» в этом сезоне плохо играют на выезде — заработали только 5-ть пунктов, одержав одну победу.

За последние 4-е встречи оппоненты выдали результативные встречи. В первом круге «Малага» обыграла «Депор» (3:2), а до этого были результаты — 4:3 и 3:3.

2,05Победа «Депортиво»

В лазарете команды числятся полузащитники Хуанпи и Хуан Карлос.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Депортиво» — 2,05, победа «Малаги» — 4,00, ничья — 3,50.

2,00обе забьют: да

«Анчоусы» смогли в крайнем туре прервать свою серию без побед на отметке 14-ть матчей, теперь ждем этого события от «Депортиво» и верим в первую победу Зеедорфа в Примере.

Так же учитываем, что оба коллектива имеют дырявую оборону, прогнозируем — обе команды забьют: да.

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