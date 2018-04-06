ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Одержит ли Зеедорф первую победу?

    «Депортиво» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 6 апреля

    Примера Футбол Испании Депортиво Малага Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Кларенс Зеедорф
    Кларенс Зеедорф
    skysports.com
    Открывать 31-й тур испанской Ла Лиги 6 апреля будут «Депортиво» из Ла-Коруньи и «Малага». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Депортиво» — «Малага».

    «Депортиво»

    В этой встречи на поле сойдутся главные претенденты на понижение в классе в этом сезоне. «Турки» имеют 15-матчевую серию без побед. Последний раз они праздновали викторию 9 декабря 2017.

    В этот отрезок времени «бело-голубые» смогли только в 5-ти матчах сыграть вничью и в 10-ти поединках уходили с поля побежденными.

    После 30-ти матчей чемпионата Испании подопечные Зеедорфа расположились на предпоследней строке в турнирной таблице, имея в своем активе только 20-ть набранных баллов.

    Ближайшие события

    «Депортиво» опережает своего предстоящего соперника на 3-и очка, а до спасительного 17-го места — 8-мь пунктов.

    Точно не сыграет дисквалифицированный полузащитник Луизинью, а хавбеки Федерико Картабия и Сельсо Борхес еще могут успеть восстановиться к предстоящему матчу.

    «Малага»

    «Анчоусы» замыкают турнирную таблицу Примеры. В 30-ти встречах они добыли 17-ть баллов. От спасительной 17-й строки их отделяет 11-ть очков.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последнем туре испанского первенства «Малага» переиграла на своем поле «Вильярреал» со счетом 1:0, и тем самым прервала серию без побед, которая составляла 14-ть матчей.

    Примечательно, что «медузы» берут уже очки в 2-х поединках кряду. В 29-м туре они смогли отобрать очки у «Сельты» (0:0) в Виго. Но в целом, «анчоусы» в этом сезоне плохо играют на выезде — заработали только 5-ть пунктов, одержав одну победу.

    За последние 4-е встречи оппоненты выдали результативные встречи. В первом круге «Малага» обыграла «Депор» (3:2), а до этого были результаты — 4:3 и 3:3.

    2,05Победа «Депортиво»

    В лазарете команды числятся полузащитники Хуанпи и Хуан Карлос.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Депортиво» — 2,05, победа «Малаги» — 4,00, ничья — 3,50.

    2,00обе забьют: да

    «Анчоусы» смогли в крайнем туре прервать свою серию без побед на отметке 14-ть матчей, теперь ждем этого события от «Депортиво» и верим в первую победу Зеедорфа в Примере.

    Так же учитываем, что оба коллектива имеют дырявую оборону, прогнозируем — обе команды забьют: да.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Результативный футбол на «Энфилде»
  • 4,57
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • мгновенных
    выплат
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов