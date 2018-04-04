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    «Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля

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    Алисон Бекер
    Алисон Бекер
    tuttobolognaweb.it
    В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Рому» 4 апреля. Начало поединка в 21:45 мск. Прогноз на «Барселона» — «Рома».

    «Барселона»

    1/8 финала прошла для каталонского клуба довольно легко. Дело даже не в счете игр с «Челси» (1:1; 3:0), а в запасе, с которым играла «Барселона».

    Первая игра в Лондоне была равной: 10-7 по ударам, 2-2 по попаданиям, 3-4 по угловым. Это не отражает всей картины, но показывает, что в логове врага «блаугранас» чувствуют себя спокойно (вдобавок 68% владения).

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    Ответка на «Камп Ноу» закончилась разгромом «синих» 3:0. Вальверде внезапно выбрал баланс вместо острой атаки (схема 4-4-2). Умелые перехваты в центре привели к моментам с самого начала, и «Барселона» повела 2:0 уже к средине первого тайма. Такая расстановка также позволяет эффективно обороняться (всего 3 удара в створ от «Челси»).

    В последнем туре чемпионата «сине-гранатовые» выдали потрясный матч против «Севильи» с чудо-камбеком после 88-й минуты. Однако обращаем Ваше внимание, что семь из 20-ти ударов каталонцев наносились из-за штрафной.

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    Довольно большая цифра как для гранда европейского футбола. В то же время «нервионцы» 16 раз пробивали из пределов штрафной площадки «Барселоны» — очень важный показатель.

    «Рома»

    Последний факт вполне может вдохновить Ди Франческо на тактические эксперименты. Хотя на «Камп Ноу» это зачастую наказуемо. С другой стороны, такими действиями вполне можно заставить каталонцев фолить.

    Ближайшие события

    Они это умеют прекрасно (85 нарушений, 16 желтых и одна красная карточки). Через фолы можно привлечь расположенность судейской бригады, а там и до пенальти недалеко.

    На стадии 1/8 «Роме» было сложнее, чем нынешнему испанскому сопернику. «Шахтер» выиграл первый поединок 2:1. Но в Риме украинцы показали безвольную игру (без попаданий в створ) и проиграли 0:1. «Рома» в обоих матчах показала хорошую эффективность: в первом случае атаки (57% точности ударов), во втором – защиты (всего 4 удара от «Шахтера»).

    Но последний матч внутреннего чемпионата дает надежду «Барселоне» — «волки» сыграли вничью с «Болоньей» 1:1. Счет не очень, но игра римлян была на уровне: 69% владения, 17 ударов и 11 угловых. А вот как раз с эффективностью были проблемы – всего 5 попаданий в рамку.

    Прогноз

    2,28«Тотал матча 2-3 гола»

    Многие уже списали римский клуб со счетов. Рановато. Но конкретно на «Камп Ноу» им не выиграть. Нынешняя «Барселона» сильна, несмотря на ощутимую зависимость от гения Лионеля Месси. Мы предлагаем сосредоточиться на ставках на фолы.

    В последних трех матчах подопечные Вальверде получили три «горчичника». Ребята Ди Франческо – аналогично. Представитель Испании больше фолит (85 нарушений в ЛЧ против 60-ти у «Ромы») и чаще бывает наказан за это (16 желтых против 9-ти). Но все же мы думаем, что Ди Франческо сыграет примерно так же, как против «Шахтера».

    Потому наш выбор – «Фолы: П2». Еще одной ставкой предлагаем взять «тотал матча 2-3 гола» за 2,28.

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