ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    Повторит ли Монтелла ошибки Штегера?

    «Севилья» — «Бавария». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 3 апреля

    Лига чемпионов Футбол Испании Севилья Футбол Германии Бавария
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Винченцо Монтелла
    Винченцо Монтелла
    calciomercato.com
    В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 3 апреля «Севилья» примет «Баварию». Поединок стартует в 21:45 по Москве. Прогноз на «Севилья» — «Бавария».

    «Севилья»

    Перед выездом в Мюнхен «Севилья» выдала сумасшедший матч против «Барселоны» на «Писхуане» (2:2). «Нервионцам» должно быть очень обидно – они упустили победу за две минуты до финального свистка. Энергозатратность матча поражала – команды на двоих нанесли 41 удар по воротам.

    Первые минуты матча «Севилья» практически не уступала каталонцам во владении мячом, а по моментам даже превосходила «сине-гранатовых». Но выход Лионеля Месси с лавочки запасных вдохновил «Барселону» на героический камбек – два гола после 88-й минуты. Как результат – шок для Монтеллы и болельщиков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предыдущей стадии ЛЧ команда сеньора Винченцо играла против «Манчестер Юнайтед». Если первый матч в Испании Моуриньо засушить удалось (0:0), то в Англии «нервионцы» снова неистовствовали в атаке (21 удар). В результате дубль Бен Йеддера вывел «Севилью» в четвертьфинал.

    «Бавария»

    У команды Юппа Хайнкеса тоже был сумасшедший матч. Правда, односторонний – «красные» в одну калитку обыграли «Боруссию Д» (6:0). Честно признаться, для нас это было совсем неожиданно.

    Ближайшие события

    Уже в первом тайме «Бавария» отправила в ворота дортмундцев пять мячей. Просто мы не думали, что Штегер рискнет сыграть с мюнхенцами в открытый футбол. За первые 45 минут «шмели» семь раз пробивали по воротам команды Хайнкеса и только два раза попали по ним.

    «Звезда Юга» преспокойно ловила «Боруссия Д» на контрах и напихала ей по самые «не балуйся». Второй тайм Штегер начал иначе: его подопечные закрылись (всего два удара и 36% владения) и просто доиграли матч до конца, пропустив под конец от Левандовски.

    В Лиге чемпионов ФК «Голливуд» прошел «Бешикташ» (5:0; 3:1). Интерес для «Баварии» в этих матчах составляла только погоня за статистикой. Ведь турки первыми попробовали сыграть против мюнхенцев в атакующем ключе и серьезно «скупились». Видимо, Штегер не пересматривал матчи «Баварии» в ЛЧ.

    Прогноз

    Сразу по фактам. «Бавария» занимает второе место по среднему количеству ударов за матч (19,5), «Севилья» – четвертое место (17,75). Поскольку первый матч будет проходить на «Писхуане», можно надеяться, что «нервионцы» робеть не будут. Ставим «Удары: ТБ 20,5».

    1,66«Обе забьют»

    Еще одной ставкой предлагаем взять «обе забьют» за 1,66. Монтелла может наступить на те же грабли, что и другие тренеры. Амбиции мешают в этом случае: атакуя, можно «наглотаться». В любом случае, команда Хайнкеса должна забить, дело за «Севильей».

    Бонус. Мы заметили одну интересную статистику. Как оказывается, «Бавария» 5 голов из 21-го в Лиге чемпионов забила головой. «Севилья» – 3 из 14-ти. Вполне можно предположить, что после весьма активных игр во внутренних чемпионатах команды могут сыграть лонгболлами и банальными навесами в штрафную. Предлагаем рискнуть и поставить на «гол головой».

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кике Сетьен споткнется в столице
  • 5,80
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЗолото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программы«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
  • Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды
  • Реакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона»
    •
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Видео
  • трансляции
    событий
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов