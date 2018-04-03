«Севилья» — «Бавария». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 3 апреля

«Севилья»

Перед выездом в Мюнхен «Севилья» выдала сумасшедший матч против «Барселоны» на «Писхуане» (2:2). «Нервионцам» должно быть очень обидно – они упустили победу за две минуты до финального свистка. Энергозатратность матча поражала – команды на двоих нанесли 41 удар по воротам.

Первые минуты матча «Севилья» практически не уступала каталонцам во владении мячом, а по моментам даже превосходила «сине-гранатовых». Но выход Лионеля Месси с лавочки запасных вдохновил «Барселону» на героический камбек – два гола после 88-й минуты. Как результат – шок для Монтеллы и болельщиков.

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В предыдущей стадии ЛЧ команда сеньора Винченцо играла против «Манчестер Юнайтед». Если первый матч в Испании Моуриньо засушить удалось (0:0), то в Англии «нервионцы» снова неистовствовали в атаке (21 удар). В результате дубль Бен Йеддера вывел «Севилью» в четвертьфинал.

«Бавария»

У команды Юппа Хайнкеса тоже был сумасшедший матч. Правда, односторонний – «красные» в одну калитку обыграли «Боруссию Д» (6:0). Честно признаться, для нас это было совсем неожиданно.

Уже в первом тайме «Бавария» отправила в ворота дортмундцев пять мячей. Просто мы не думали, что Штегер рискнет сыграть с мюнхенцами в открытый футбол. За первые 45 минут «шмели» семь раз пробивали по воротам команды Хайнкеса и только два раза попали по ним.

«Звезда Юга» преспокойно ловила «Боруссия Д» на контрах и напихала ей по самые «не балуйся». Второй тайм Штегер начал иначе: его подопечные закрылись (всего два удара и 36% владения) и просто доиграли матч до конца, пропустив под конец от Левандовски.

В Лиге чемпионов ФК «Голливуд» прошел «Бешикташ» (5:0; 3:1). Интерес для «Баварии» в этих матчах составляла только погоня за статистикой. Ведь турки первыми попробовали сыграть против мюнхенцев в атакующем ключе и серьезно «скупились». Видимо, Штегер не пересматривал матчи «Баварии» в ЛЧ.

Прогноз

Сразу по фактам. «Бавария» занимает второе место по среднему количеству ударов за матч (19,5), «Севилья» – четвертое место (17,75). Поскольку первый матч будет проходить на «Писхуане», можно надеяться, что «нервионцы» робеть не будут. Ставим «Удары: ТБ 20,5».

1,66«Обе забьют»

Еще одной ставкой предлагаем взять «обе забьют» за 1,66. Монтелла может наступить на те же грабли, что и другие тренеры. Амбиции мешают в этом случае: атакуя, можно «наглотаться». В любом случае, команда Хайнкеса должна забить, дело за «Севильей».

Бонус. Мы заметили одну интересную статистику. Как оказывается, «Бавария» 5 голов из 21-го в Лиге чемпионов забила головой. «Севилья» – 3 из 14-ти. Вполне можно предположить, что после весьма активных игр во внутренних чемпионатах команды могут сыграть лонгболлами и банальными навесами в штрафную. Предлагаем рискнуть и поставить на «гол головой».

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