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    «Ткачи» обидят «малышей»

    «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля

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    Мемфис Депай
    Мемфис Депай
    en.as.com
    В воскресенье, 1 апреля, в рамках 31-го тура французской Лиги 1 будут «Лион» на своем поле сыграет с «Тулузой». Матч начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Тулуза».

    «Лион»

    «Ткачи» с 57-ю очками занимают на данный момент 4-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. Они всего на 2-а балла отстают от 3-го «Марселя».

    Футболисты Бруно Женезио имеют 5-матчевую серию без поражений. В этот отрезок «львы» сначала выдали 3-и ничьи подряд. На «Парк Олимпик Лионне» поделили очки с «Сент-Этьеном» (1:1), а в гостях расписали мировые с «Лиллем» (2:2) и «Монпелье» (1:1).

    Затем «Лион» выиграл в 2-х встречах кряду. На своем поле обыграл «Кан» со счетом 1:0, а в последнем туре чемпионата переиграл своего прямого конкурента в борьбе за 3-е место «Марсель» (3:2).

    Ближайшие события

    «Аристократы» в этом сезоне на родной арене выиграли в 7-и встречах, 5-ть матчей свели вничью и 2-а поединка проиграли.

    Не помогут «ткачам» в этом поединке полузащитник Набил Фекир и нападающий Максвелл Корне.

    «Тулуза»

    «Фиалки» не знают радости победы уже 6-ть матчей подряд. После выездной победы добытой в начале февраля над «Ниццей» (1:0), «Тулуза» сыграла 4-е раза вничью и 2-а матча проиграла.

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    Уступила на своем поле ПСЖ (0:1) и «Марселю» (1:2). Расписала мировые с «Монако» (3:3) и «Страсбуром» (2:2) дома, а также с «Амьеном» (0:0) и «Мецом» (1:1) в гостях.

    «Малыши» после 30-ти матчей чемпионата занимают 17-е место (30 очков). Опережают 18-й «Труа» на один балл и 19-й «Лилль» на 2-а.

    «Тулуза» на выезде заработала только 10-ть пунктов из 30-ти общих, одержав при этом только 2-е победы.

    В последних 3-х сезонах «фиолетовые» разгромно проигрывали в Лионе, при этом не смогли забить даже гола (0:4 и 0:3 — два раза).

    1,69победа «Лиона» с форой (-1)

    Защитник Стив Яго и полузащитник Квентин Буазгар травмированы и не сыграют в предстоящем поединке.

    Прогноз

    Букмекеры уверены в победе «Лиона», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,41 — 4,70 — 9,00.

    «Ткачи», которые ведут борьбу с «Марселем» за 3-е место, просто обязаны брать 3-и очка в игре с претендентом на вылет.

    К тому же «фиалки» плохо выступают на выезде, а в Лионе не могут забить уже в 3-х сезонах кряду. Исходя из этого, предлагаем поставить на победу «Лиона» с форой (-1) за 1,69.

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