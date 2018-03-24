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    Битва за шесть очков в Самаре

    «Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч 29-го тура первенства ФНЛ 24 марта

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    «Крылья Советов» — «Оренбург»
    «Крылья Советов» — «Оренбург»
    Крылья Советов — Оренбург13:00
    В пятницу, 24 марта, «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Оренбургом» в матче 29-го тура первенства ФНЛ. Начало поединка намечено на 13:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Оренбург».

    «Крылья Советов»

    На зимний перерыв самарцы ушли на фоне беспроигрышной серии из двух побед и ничьей. Весення часть сезона для них началась тремя победами подряд.

    На выезде «Крылья Советов» одолели питерское «Динамо» (3:1), после чего дома справились с «Тюменью» (2:0), а в последнем матче в гостях победили «Сибирь» (1:0).

    В результате, с 60 очками «Крылья Советов» занимают второе место, на 5 очков отставая от «Енисея».

    1,67«Крылья» выиграют один из таймов Разница мячей 45-18 — у самарцев лучшая защита в лиге. Самый результативный бомбардир команды — Сергей Корниленко с 12 голами, еще 8 голов у Сергея Самодина и 5 у Дмитрия Ятченко.

    «Оренбург»

    Оренбуржцы после 28 туров также набрали 60 очков, но занимают третье место, уступая «Крыльям» по дополнительным показателям.

    Ближайшие события

    Разница мячей 42-21. Лучший бомбардир — Денис Попович с 9 голами, по 5 мячей у Артема Делькина и Дмитрия Андреева.

    Перед зимним перерывом оренбуржцы не проигрывали 11 матчей подря, одержав 10 побед и раз сыгра вничью.

    Весенняя часть сложилась хуже. «Оренбург» дома одержал победу над «Кубанью» (1:0), затем на выезде уступил «Лучу-Энергии» (1:0), пропустив на последних минутах и потерпев первое поражение за полгода.

    1,85«Крылья» забьют первый гол В последнем матче «Оренбург» одержал домашнюю победу над «Олимпийцем» со счетом 3:0.

    В первом круге «Оренбург» в меньшинстве вырвал победу на последних минутах над «Крыльями» со счетом 3:2. В прошлом сезоне «Оренбург» победил дома со счетом 1:0, а на выезде сыграл вничью 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Крылья Советов», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,15.

    За успех «Оренбурга» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

    1,90Оба тайма меньше 1,5 В предстоящем матче вряд ли стоит ждать изобилия голов, скорее всего исход встречи решит один мяч и
    забить его может любая команда. Тем не менее, самарцы похоже лучше вкатились в сезон, выиграв все три свои матча, в то время как «Оренбург» потерял очки во Владивостоке. К тому же оборона «Крыльев» в этом сезоне надежнее.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,53.

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