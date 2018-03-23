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    Обыграет ли Украина соперника сборной России по ЧМ-2018?

    Украина – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта

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    Футболисты сборной Украины
    Футболисты сборной Украины
    В пятницу, 23 марта, сборная Украины сыграет с командой Саудовской Аравии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в испанской Марбелье, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Украина – Саудовская Аравия.

    Украина

    Сборная Украины не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года, заняв в своей отборочной группе I третье место.

    Команда Андрея Шевченко пропустила вперед Исландию и Хорватию, но опередила крепкую сборную Турции.

    Уже после завершения квалификации украинцы провели товарищеский матч с командой Словакии, в котором победили 2:1.

    Из-за травм в ближайших матчах не сыграют Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Максим Малышев. Вызов в сборную не получили Евгений Шахов, Денис Гаршмаш и Максим Коваль.

    Саудовская Аравия

    Футболисты сборной Саудовской Аравии пробились в финальную часть мирового первенства, успешно пройдя квалификацию в Азии.

    Ближайшие события

    «Зеленые соколы» в своей отборочной группе A заняли первое место, опередив ОАЭ, Палестину, Малайзию и Восточный Тимор.

    По завершении квалификации Саудовская Аравия провела ряд товарищеских матчей, в которых проиграла Гане (0:3), Португалии (0:3) и Болгарии (0:1), а также обыграла Латвию (2:0).

    Уже в феврале команда Хуан Антонио Пицци разгромила Молдавию (3:0), а также крупно уступила Ираку (1:4).

    Основу сборной Саудовской Аравии составляют футболисты местного чемпионата. Исключения составляют Яхья аль-Шери, Фахад аль-Муваллад и Салем Аль-Досари, выступающие в Испании.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество подопечным Андрея Шевченко: победа сборной Украины – 1,83, победа сборной Саудовской Аравии – 4,40, ничья – 3,60.

    1,83Победа сборной Украины

    Очевидно, «желто-синие» провалили отбор на чемпионат мира, но в целом смотрелись достойно, да и футболисты у них довольно сильные – тот же Евгений Коноплянка и Александр Зинченко хорошо известны в Европе.

    В то же время саудовцы хоть и вышли на мундиаль, но не так из-за своей силы, как из-за отсутствия серьезной конкуренции в Азии.

    Учитывая тот факт, что недавно Саудовская Аравия проиграла даже Ираку, то ей сложно будет что-то противопоставить Украине.

    1,61Индивидуальный тотал Саудовской Аравии меньше 1

    Еще один интересный вариант для ставки – «индивидуальный тотал Саудовской Аравии меньше 1» за 1,61. Шевченко прививает своей команде осторожный футбол, так что «зеленым соколам» будет непросто отличиться.

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