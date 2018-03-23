Украина – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта

Украина

Сборная Украины не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года, заняв в своей отборочной группе I третье место.

Команда Андрея Шевченко пропустила вперед Исландию и Хорватию, но опередила крепкую сборную Турции.

Уже после завершения квалификации украинцы провели товарищеский матч с командой Словакии, в котором победили 2:1.

Из-за травм в ближайших матчах не сыграют Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Максим Малышев. Вызов в сборную не получили Евгений Шахов, Денис Гаршмаш и Максим Коваль.

Саудовская Аравия

Футболисты сборной Саудовской Аравии пробились в финальную часть мирового первенства, успешно пройдя квалификацию в Азии.

«Зеленые соколы» в своей отборочной группе A заняли первое место, опередив ОАЭ, Палестину, Малайзию и Восточный Тимор.

По завершении квалификации Саудовская Аравия провела ряд товарищеских матчей, в которых проиграла Гане (0:3), Португалии (0:3) и Болгарии (0:1), а также обыграла Латвию (2:0).

Уже в феврале команда Хуан Антонио Пицци разгромила Молдавию (3:0), а также крупно уступила Ираку (1:4).

Основу сборной Саудовской Аравии составляют футболисты местного чемпионата. Исключения составляют Яхья аль-Шери, Фахад аль-Муваллад и Салем Аль-Досари, выступающие в Испании.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество подопечным Андрея Шевченко: победа сборной Украины – 1,83, победа сборной Саудовской Аравии – 4,40, ничья – 3,60.

1,83Победа сборной Украины

Очевидно, «желто-синие» провалили отбор на чемпионат мира, но в целом смотрелись достойно, да и футболисты у них довольно сильные – тот же Евгений Коноплянка и Александр Зинченко хорошо известны в Европе.

В то же время саудовцы хоть и вышли на мундиаль, но не так из-за своей силы, как из-за отсутствия серьезной конкуренции в Азии.

Учитывая тот факт, что недавно Саудовская Аравия проиграла даже Ираку, то ей сложно будет что-то противопоставить Украине.

1,61Индивидуальный тотал Саудовской Аравии меньше 1

Еще один интересный вариант для ставки – «индивидуальный тотал Саудовской Аравии меньше 1» за 1,61. Шевченко прививает своей команде осторожный футбол, так что «зеленым соколам» будет непросто отличиться.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram