«Реал Мадрид» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанского первенства по футболу 18 марта

«Реал Мадрид»

За последние десять матчей команда Зинедина Зидана потеряла очки только два раза: проиграла «Эспаньолу» (0:1) и сыграла вничью с «Леванте» (2:2). В последних четырех матчах на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» просто монстр – четыре победы с общим счетом 19:4.

В последнем туре «галактикос» играли на выезде. Победа над «Эйбаром» досталась подопечным Зидана нелегко: 12-12 по ударам, преимущество по владению всего 4%, трижды попадали в офсайд. Но вечно молодой и жаждущий Роналду добыл для своей команды три очка.

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Нельзя оставить в стороне и матчи в Лиге чемпионов. «Мадридиста» забили парижанам в сумме пять мячей, взамен получили только два. В обоих матчах «Реал» доминировал. Только во втором тайме испанского матча «принцы» попытались что-то противопоставить королевскому клубу. Результат Вы знаете.

«Жирона»

Однако «Жирона» не из пугливых команд. Иначе бы она не отставала от еврокубковой зоны всего на одно очко. «Жирондинцы» за десять последних матчай в Ла Лиге тоже потеряли очки два раза. Только оба раза проиграли.

Сначала на равных «бодались» против «Севильи» на «Писхуане» (13-14 по ударам), не забили пенальти и проиграли 0:1. Потом, как назло, забили первыми на «Камп Ноу» и крупно «скрутились» «Барселоне» 1:6. Но даже против каталонского «зверя» у «Жироны» были свои моменты (10 ударов).

Последние три матча команда Пабло Мачина выиграла «всухую» и забила в сумме пять мячей. Правда, последнюю выездную «викторию» против «Вильярреала» никак нельзя назвать уверенной. За 90 минут «жирондинцы» всего трижды попали по воротам «желтых». Забитые два мяча подсказывают, что полезный опыт Мачин из этого матча точно вынесет и приготовит команду к «Реалу».

Прогноз

1,72Ф2 (+2,5)

Если Вы помните, «Жирона» нанесла «Реалу» первое выездное поражение в этом сезоне (2:1). Не стоит заглядываться на провал «жирондинцев» в матче с «Барселоной» — мадридцам будет сложнее. Уже матч против «Эйбара» показал, что «сливочные» устали.

Потому ставим на то, что гости достойно себя покажут на «Сантьяго Бернабеу» и не получат разгрома. Наш выбор – «Ф2 (+2,5)» за 1,72.

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