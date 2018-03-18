ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Пусть «Реал» играет дома – не получится разгрома

    «Реал Мадрид» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 29-го тура испанского первенства по футболу 18 марта

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Жирона Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Пере Понс
    Пере Понс
    elnacional.cat
    В рамках 29-го тура испанского чемпионата «Реал Мадрид» 18 марта примет «Жирону». Старт – в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Жирона».

    «Реал Мадрид»

    За последние десять матчей команда Зинедина Зидана потеряла очки только два раза: проиграла «Эспаньолу» (0:1) и сыграла вничью с «Леванте» (2:2). В последних четырех матчах на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» просто монстр – четыре победы с общим счетом 19:4.

    В последнем туре «галактикос» играли на выезде. Победа над «Эйбаром» досталась подопечным Зидана нелегко: 12-12 по ударам, преимущество по владению всего 4%, трижды попадали в офсайд. Но вечно молодой и жаждущий Роналду добыл для своей команды три очка.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Нельзя оставить в стороне и матчи в Лиге чемпионов. «Мадридиста» забили парижанам в сумме пять мячей, взамен получили только два. В обоих матчах «Реал» доминировал. Только во втором тайме испанского матча «принцы» попытались что-то противопоставить королевскому клубу. Результат Вы знаете.

    «Жирона»

    Однако «Жирона» не из пугливых команд. Иначе бы она не отставала от еврокубковой зоны всего на одно очко. «Жирондинцы» за десять последних матчай в Ла Лиге тоже потеряли очки два раза. Только оба раза проиграли.

    Ближайшие события

    Сначала на равных «бодались» против «Севильи» на «Писхуане» (13-14 по ударам), не забили пенальти и проиграли 0:1. Потом, как назло, забили первыми на «Камп Ноу» и крупно «скрутились» «Барселоне» 1:6. Но даже против каталонского «зверя» у «Жироны» были свои моменты (10 ударов).

    Последние три матча команда Пабло Мачина выиграла «всухую» и забила в сумме пять мячей. Правда, последнюю выездную «викторию» против «Вильярреала» никак нельзя назвать уверенной. За 90 минут «жирондинцы» всего трижды попали по воротам «желтых». Забитые два мяча подсказывают, что полезный опыт Мачин из этого матча точно вынесет и приготовит команду к «Реалу».

    Прогноз

    1,72Ф2 (+2,5)

    Если Вы помните, «Жирона» нанесла «Реалу» первое выездное поражение в этом сезоне (2:1). Не стоит заглядываться на провал «жирондинцев» в матче с «Барселоной» — мадридцам будет сложнее. Уже матч против «Эйбара» показал, что «сливочные» устали.

    Потому ставим на то, что гости достойно себя покажут на «Сантьяго Бернабеу» и не получат разгрома. Наш выбор – «Ф2 (+2,5)» за 1,72.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Монако» еще на шаг приблизится к серебру
  • 4,66
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов