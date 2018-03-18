«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 марта

«РБ Лейпциг»

После утомительного матча с «Зенитом» (2:1) подопечные Ральфа Хазенхюттля расписали скучные 0:0 со «Штутгартом» (0:0), продлив серию без побед в национальном чемпионате до четырех матчей. После 26 туров «быки» идут шестыми, но по-прежнему имеют прекрасные шансы зацепиться за групповой этап Лиги чемпионов — «Байер» находится в шаговой доступности (4 очка).

Посреди недели «Лейпциг» гости в Петербурге, где хозяевам кровь из носа необходимо было забивать. Они и забили в конце первого тайма, правда, пропустив перед этим совсем необязательный гол от Жана-Кевена Огюстена. Во втором тайме скучнейшие «тяни — толкай» разбавил пенальти — Тимо Вернер без проблем заработал право на одиннадцатиметровый, но с такой же легкостью сделал из Андрея Лунева главного героя встречи. Все остальное время не покидало ощущение, что «Лейпциг» мыслями уже в воскресенье и думает исключительно о том, как не опозориться в игре с «Баварией».

Остались ли гости довольны итоговыми 1:1? Конечно, ведь эта ничья позволила им войти в историю европейского футбола — «РБ Лейпциг» стал первым после «Карлсруэ» сезона-1993/94 немецким клубом, прошедшим в четвертьфинал еврокубка в свой дебютный сезон. Из грязи в князи!

«Бавария»

«Бавария» выиграла три мартовских матча с общим и неприличным счетом 13:1. В национальном чемпионате подопечные Юппа Хайнкеса «уничтожили» «Фрайбург» (4:0) и «Гамбург» (6:0), а посреди недели прервали беспроигрышную серию «Бешикташа» на «Водафон-Арене» (3:1) благодаря голам Тиаго Алькантары, Сандро Вагнера и автоголу Гекхана Генюла.

Эта победа стала для «рекордмейстера» 17-й в последних 18 матчах. Только вдумайтесь — 17-й. Ближайшего преследователя (если его так можно назвать) «Голливуд» опережает на сумасшедшие 20 очков. При определенных расклада (собственная победа, осечки «конкурентов») «Бавария» может стать обладателем серебряной «салатницы» уже в эти выходные.

Даже без Корентена Толиссо, травмировавшегося в прошлом туре Бундеслиги.

Прогноз

Способен ли «Лейпциг» поставить подножку «Баварии»? Букмекеры считают, что у «быков» минимум шансов против чемпиона: 5,50 — 4,20 — 1,65.

1,65Победа «Баварии»

Почему? Во-первых, «Бавария» в нынешнем сезоне уже побеждала «Лейпциг»: 2:0 дома и по пенальти — в 1/16 финала Кубка Германии. Во-вторых, Ральф Хазенхюттль проиграл все пять игр против «Баварии», а это о чем-то, да говорит. В-третьих, «Лейпциг» — это не «Герта», и усыпить фаворита так, как это сделала «старая дама», у «быков» не получится.

Словом, ставим на победу «Баварии» за 1,65.

А помните прошлогодние 4:5 с «Баварией» в Лейпциге? Почему бы не поставить на обе команды забьют за 1,71 и победу «Баварии» при ТБ 2,5 за 2,26?

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