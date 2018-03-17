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    Победит ли «Спартак» без Промеса?

    «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

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    Перед встречей с чемпионом «Рубин» победил «Тосно» (1:0)
    Перед встречей с чемпионом «Рубин» победил «Тосно» (1:0)
    В субботу, 17 марта, «Рубин» в Казани примет «Спартак» в рамках 23-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Спартак».

    «Рубин»

    «Рубин» открыл вторую половину сезона результативной ничьей в Каспийске (1:1), а на прошлой неделе с боями победил в Саранске «Тосно» — 1:0. Казанцы на протяжении всех 90 минут владели территориальным преимуществом, но в финальной стадии атак подопечным Курбана Бердыева не хватало либо последнего паса, либо завершающего удара. Единственный гол был забит на 75-й минуте — Вячеслав Подберезкин в касание замкнул передачу Федора Кудряшова, открыв счет и в матче, и своим голам за казанский клуб.

    У «Тосно» был шикарный шанс спасти игру, но вышедший на замену Рикардиньо не сумел переиграть одного из героев вечера Сослана Джанаева.

    Итог — 1:0 и уже восьмая строчка турнирной таблицы. Казанцы воспользовались осечками всех основных конкурентов, но не порадовали Курбана Бердыева — главный тренер был недоволен действиями своих подопечных на последних минутах второго тайма как против «Анжи», так и против «Тосно». Да и вообще — по ходу этого сезона «Рубин» потерял больше всех очков, пропуская голы после 85-й минуты.

    СМИ: «Рубин» стал частным клубом, а Ильзат Ахметов — свободным агентом

    Перед важным матчем со «Спартаком» казанцы лишились Ильзата Ахметова — футболист отказался переподписывать контракт после смены юридического статуса «Рубина» и стал свободным агентом. Не сыграет против действующего чемпиона и арендованный у москвичей Ивелин Попов. Участие Сердара Азмуна, пропустившего игру в Саранске, пока под вопросом.

    «Спартак»

    Ближайшие события

    «Спартак» в двух весенних турах также набрал 4 очка — вслед за заснеженными 0:0 с «Локомотивом» была минимальная победа над «СКА-Хабаровском» (1:0).

    «Красно-белые» нанесли 31 удар по воротам дальневосточников. Чаще других в «молоко» стрелял Квинси Промес — это был не день голландца, который, к слову, не реализовал пенальти, хотя до этого имел стопроцентный показатель с «точки» (шесть из шести). После незабитого пенальти «Спартак» проснулся, но огорчить голкипера Довбню не смог. Во второй 45-минутке Хабаровск так же сидел в своей штрафной, а «Спартак» так же наседал, однако... Вы поняли. От очередной осечки против аутсайдера «Спартак» спас Фернандо — бразилец здорово пробил со штрафного, закрутив мяч в ближнюю «девятку».

    Победив, «Спартак» воспользовался ничьими «Краснодара» и «Зенита» и поднялся в топ-3.

    Пытаться закрепиться в тройке «красно-белые» будут без Квинси Промеса, который пропустит встречу в Казани из-за дисквалификации, а также травмированных Георгия Тигиева, Георгия Джикии и Зе Луиша. Участие Сердара Таски и Сальваторе Боккетти — под вопросом.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение «Спартаку», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 3,10 — 3,10 — 2,45.

    1,56ТМ 2,5

    Учитывая, что обе команды пока далеки от идеала, а также тот факт, что «Спартак» не побеждает в Казани с 2014 года (1:1 и 2:2), рискнем поставить на... ТМ 2,5 за 1,56. Без Попова и Промеса игра определенно потеряет в зрелищности, а потому у нас есть шанс увидеть дежурные для весенней части 0:0.

    Также рекомендуем обратить внимание на ставки «ничья после первых 30 минут» за 1,57 и «второй тайм результативнее первого» за приличные 2,15. Если команды и забьют, то, скорее, уже в концовке.

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