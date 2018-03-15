«Атлетик» — «Марсель». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

«Атлетик»

Первый поединок между этими командами, который прошел 8 марта во Франции, закончился победой «Марселя» со счетом 3:1. Такой результат оставляет небольшой шанс «баскам» на проход в следующий раунд.

В сезоне 2015/16 эти команды уже встречались между собой в ЛЕ на стадии 1/16 финала. Тогда успех был на стороне клуба из Бильбао. «Атлетик» смог победить в первом матче во Франции со счетом 1:0. В ответной игре оппоненты расписали мировую (1:1) и в следующий раунд шагнули «львы».

Этот розыгрыш ЛЕ принес «красно-белым» 4-е победы на домашней арене, еще в 2-х встречах они уступили.

На внутренней арене «баски» занимают 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В 28-ми матчах они смогли заработать 35-ть баллов.

В последнем туре подопечные Хосе Анхеля Сиганда на своем поле переиграли «Леганес» со счетом 2:0, тем самым прервав серию из 2-х поражений кряду в чемпионате Испании.

Не сыграют в предстоящем матче защитник Микел Сан Хосе, полузащитник Рауль Гарсия и нападающий Икер Муниаин.

«Марсель»

Футболисты Руди Гарсии без особых проблем преодолели предыдущий раунд в ЛЕ. После разгромной победы над португальской «Брагой» (3:0) дома, они минимально уступили в гостях (0:1) и прошли в следующий этап.

Последний раз, когда «южане» выступали в ЛЕ, они были остановлены именно «Атлетиком» из Бильбао. Теперь французская команда должна сделать выводы и не упустить преимущество в 2-а мяча.

В этом сезоне ЛЕ «Марсель» на выезде не смог одержать ни одной победы, сыграв только 3-и раза вничью.

«Провансальцы» в Лиги 1 расположились на 3-й строке в турнирной таблице. В 2-ти поединках они смогли положить в свою копилку 59-ть очков, что на 4-е меньше чем у 2-го «Монако».

После поражения в 27-м туре французского первенства от ПСЖ (0:3) в гостях, «бело-голубые» в следующий игровой день расписали мировую с «Нантом» (1:1) дома. Последняя игра чемпионата принесла «Марселю» победу над «Тулузой» (2:1) в гостях.

1,72обе забьют:да

Под вопросом принять участие в поединке у полузащитника Флориана Товена (16-ть мячей в сезоне).

Прогноз

Букмекеры оценивают проход французской команды в следующий раунд коэффициентом в 1,15. На «Атлетик» предлагают — 5,70.

Как мы считаем, имея задел в 2-а мяча «Марсель» будет играть от обороны и вполне сможет поймать «басков» на контратаке. Но и испанцы должны забить свой гол.

Ставим на — обе забьют:да за 1,72.

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