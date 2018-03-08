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    «Баски» в гостях на «Велодроме»

    «Марсель» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы по футболу 8 марта

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    Футболисты «Марселя»
    Футболисты «Марселя»
    skysports.com
    В четверг, 8 марта, «Марсель» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Атлетик».

    «Марсель»

    «Провансальцы» в предыдущем раунде розыгрыша прошли португальскую «Брагу». В первом матче, который состоялся на «Велодроме», французы одержали победу со счетом 3:0.

    Вторая игра закончилась минимальной победой португальской команды (1:0). Победив по сумме 2-х встреч (3:1) «Марсель» шагнул в следующий раунд.

    В этом сезоне ЛЕ «бело-голубые» на своем поле одержали победы в 5-ти в 6-ти поединках. Не смогли переиграть только австрийский «Зальцбург» (0:0), в последнем туре группового этапа ЛЕ.

    Ближайшие события

    На внутренней арене «южане» расположились на 3-й строке в Лиге 1. Последние 2-е игры принесли «Марселю» только один пункт.

    После разгромного поражения от ПСЖ (0:3), подопечные Руди Гарсии в последнем туре чемпионата только на последней минуте матча смогли отыграться в домашней игре с «Нантом» (1:1).

    В сезоне 2015/16 эти команды играли между собой на стадии 1/16 финала ЛЕ. В первой игре «Атлетик» победил (1:0) на «Велодроме», а в Бильбао была зафиксирована ничья (1:1). «Атлетик» прошел дальше и в последствии дошел до четвертьфинала.

    «Атлетик»

    «Баски» на предыдущем этапе турнира переиграли московский «Спартак». Первая игра, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. В ответной игре россияне смогли одержать победу (2:1), но по сумме 2-х встреч дальше пошел «Атлетик».

    В этой розыгрыше ЛЕ «красно-белые» еще не знали горечи поражений на выезде. Они успели провести 6-ть гостевых встреч, в которых одержали 3-и победы при 3-х ничьих.

    «Львы» в испанской Примере расположились на 14-й строке в турнирной таблице, имея в активе 32-а очка. От опасной зоны они оторвались на 12-ть баллов.

    2,20«Марсель» не проиграет и ТМ 2.5: да

    За последние 9-ть поединков Ла Лиги «Атлетик» одержал только одну победу. В 27-м туре «баски» проиграли «Севильи» со счетом 0:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, предлагая на их победу коэффициент в 1,90. Шансы «Атлетика» оценены в 4,10, ничья — 3,50.

    В целом французы на своем поле еще не проигрывали в этой ЛЕ, а испанцы не не знали горечи поражений на выезде. По всей видимости, нас ждет вязкая игра с небольшим количеством голов. Но фактор своего поля должен немного помочь «провансальцам».

    Наш прогноз — «Марсель» не проиграет и ТМ 2.5: да 2,20.

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