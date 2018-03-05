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    На «Балайдосе» снова «верх»

    «Сельта» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 5-го марта

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    Станислав Лоботка
    Станислав Лоботка
    sport.aktuality.sk
    Завершающий матч 27-го тура испанской Примеры пройдет на «Балайдосе», где местная «Сельта» 5-го марта примет «Лас-Пальмас». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Лас-Пальмас».

    «Сельта»

    Единственной радостью за февраль для Хуана Карлоса Унсуэ стала победа над «Эйбаром» в 25-м туре (2:0). Три поединка последнего месяца зимы «кельты» проиграли, еще в одном сыграли вничью. Последняя победная серия была в конце января и насчитывала всего три матча, два из которых были на выезде.

    На родном «Балайдосе» аналогичная серия состоялась еще в ноябре. Такие результаты отодвинули «Сельту» на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Но при условии победы в завтрашнем матче «небесные» поднимутся как минимум на одну позицию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последнем туре «Сельта» на выезде проиграла «Жироне» 0:1. В той игре надеяться было особо не на что, ведь «кельты» всего два раза попали по воротам за все 90 минут. К слову, в предыдущем туре подопечные Унсуэ попали в рамку всего три раза, но при этом забили два гола и выиграли.

    «Лас-Пальмас»

    «Пальмы» внезапно начали набирать очки: всего один проигрыш в последних пяти турах. Еще более внезапно подопечные Пако Хемеса вытерпели ничью с «Барселоной» (1:1).

    Ближайшие события

    Пусть тот забитый Хонатаном Каллери пенальти остался единственным попаданием «Лас-Пальмаса» в створ ворот «блаугранас», но детали забудутся, а счет – останется.

    Еще одним туром ранее «желтые» также сыграли вничью. В той выездной игре с «Леганесом» тоже было всего одно попадание в рамку от подопечных Пако Хемеса. Только тогда до ворот было не 11 метров и забить не удалось. Зато удалось не пропустить – 0:0.

    Прогноз

    1,84«1Х и ТБ 2,5»

    «Сельта» не особо радует победами на родном стадионе, но и не часто огорчает поражениями. За последние пять игр с учетом Кубка короля проигрышей не было вообще. За последние десять игр – всего два упущения, да и то минимальных (по 0:1). «Лас-Пальмас» же в последних десяти матчах с учетом кубковых выиграл всего один – как раз в Кубке и еще в октябре.

    При этом три поединка «кельтов» из последних пяти на «Балайдосе» были «верховыми», аналогично и у «желтых» на выезде. В связи с этими фактами, делаем ставку «1Х и ТБ 2,5» за 1,84.

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