«Сельта» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 5-го марта

«Сельта»

Единственной радостью за февраль для Хуана Карлоса Унсуэ стала победа над «Эйбаром» в 25-м туре (2:0). Три поединка последнего месяца зимы «кельты» проиграли, еще в одном сыграли вничью. Последняя победная серия была в конце января и насчитывала всего три матча, два из которых были на выезде.

На родном «Балайдосе» аналогичная серия состоялась еще в ноябре. Такие результаты отодвинули «Сельту» на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Но при условии победы в завтрашнем матче «небесные» поднимутся как минимум на одну позицию.

Календарь и таблица испанской Примеры

В последнем туре «Сельта» на выезде проиграла «Жироне» 0:1. В той игре надеяться было особо не на что, ведь «кельты» всего два раза попали по воротам за все 90 минут. К слову, в предыдущем туре подопечные Унсуэ попали в рамку всего три раза, но при этом забили два гола и выиграли.

«Лас-Пальмас»

«Пальмы» внезапно начали набирать очки: всего один проигрыш в последних пяти турах. Еще более внезапно подопечные Пако Хемеса вытерпели ничью с «Барселоной» (1:1).

Пусть тот забитый Хонатаном Каллери пенальти остался единственным попаданием «Лас-Пальмаса» в створ ворот «блаугранас», но детали забудутся, а счет – останется.

Еще одним туром ранее «желтые» также сыграли вничью. В той выездной игре с «Леганесом» тоже было всего одно попадание в рамку от подопечных Пако Хемеса. Только тогда до ворот было не 11 метров и забить не удалось. Зато удалось не пропустить – 0:0.

Прогноз

1,84«1Х и ТБ 2,5»

«Сельта» не особо радует победами на родном стадионе, но и не часто огорчает поражениями. За последние пять игр с учетом Кубка короля проигрышей не было вообще. За последние десять игр – всего два упущения, да и то минимальных (по 0:1). «Лас-Пальмас» же в последних десяти матчах с учетом кубковых выиграл всего один – как раз в Кубке и еще в октябре.

При этом три поединка «кельтов» из последних пяти на «Балайдосе» были «верховыми», аналогично и у «желтых» на выезде. В связи с этими фактами, делаем ставку «1Х и ТБ 2,5» за 1,84.

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