«Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 27-го тура итальянской Серии А 3-го марта

«Наполи»

Снегопад в Турине помог неаполитанцам хоть на время почувствовать себя увереннее – отрыв от «Ювентуса» увеличился до четырех очков. С другой стороны, такое иллюзорное лидерство может сыграть с командой Маурицио Сарри злую шутку. Ведь излишняя уверенность успокаивает.

Как это было после разгрома «Лацио» на «Сан-Паоло» 4:1. В следующем поединке в рамках Лиги Европы «Наполи» «скрутился» «РБ Лейпциг» 1:3. Ведь «партенопейцы» и в том поединке забили первыми. А только в сумме немцы выиграли и по моментам (21 удар против 9-ти), и по счету.

Все прогнозы на Серию А

В последнем туре Серии А подопечные Сарри разгромили «Кальяри» 5:0. Там было не до расслабления – выигрыш у «Лейпцига» на выезде 2:0 не пустил неаполитанцев в следующую стадию еврокубка.

Потому «Наполи» искал, на ком бы сорвать злость. Сорвал. Теперь главное – не размечтаться и не поддаться иллюзорной уверенности.

«Рома»

Возможно, такая же иллюзия помешала и римскому клубу. Совсем недавно «Рома» вела борьбу за третье место в чемпионате, но после проигрыша «Милану» (0:2) сразу слетела на пятое место в таблице.

За последние десять матчей во всех турнирах это уже четвертое поражение «волков». Побед в этой череде игр было всего три. Неудачной была и «спарка» с «Сампдорией». В первом матче римляне едва увезли ничью – Джеко отквитал один мяч в компенсированное время. Во втором такой трюк не прошел – «Сампа» сама забила в конце матча и увезла из Рима три очка.

Но что можно отметить в коллективе Ди Франческо – грамотные фолы. «Волки» точно знают время для нарушения. По фолам «Рома» занимает предпоследнее место в чемпионате Италии, а по количеству желтых – последнее.

Прогноз

«П1»1,58

Встречаются две самые бьющие команды Серии А. «Рома» в среднем за игру пробивает по воротам соперника 18 раз, «Наполи» наносит порядка 17-ти ударов. Только римляне страдают от низкой эффективности своего труда. Всего 8,5% ударов превращаются в голы. Тогда как у неаполитанцев этот показатель составляет 13,4%. Потому первой ставкой предлагаем «П1 по ударам в створ».

Мы уже говорили об интеллигентности римского клуба. «Наполи» тоже не отличается грубостью – третье место с конца по количеству желтых карточек. Потому второй ставкой предлагаем «Желтые карточки: ТМ 2,5». Коэффициенты на эти исходы можно будет найти ближе к началу матча.

За день до игры самой рациональной ставкой видим «П1» за 1,58.

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