«СКА-Хабаровск» — «Шинник». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка Росии 27 февраля

«СКА-Хабаровск»

После зимней паузы первыми на поле выйдут футболисты «СКА-Хабаровска» и «Шинника», в рамках четвертьфинала Кубка России.

Команда из Хабаровска после 20-ти матчей РФПЛ занимает последнее место в турнирной таблице. В этих поединках «армейцы» смогли заработать только 12-ть очков.

Подопечные Рината Билялетдинова проиграли в последних 6-ти играх Премьер-лиги. Но из положительных моментов, в этих встречах, можно выделить матч с московским «Локомотивом» (1:2). В этой игре «красно-синие» пропустили второй гол за минуту до конца поединка.

В Кубке России «СКА-Хабаровск» прошел уже два этапа. В 1/16 финала победил команду из второго дивизиона — «Арарат» Москва (2:1). В следующем раунде выбил питерское «Динамо» (2:0), представляющее ФНЛ.

Матчи межсезонья принесли «армейцам» три победы и одно поражение. Одержали победы над азербайджанский «Нефтчи» (8:1), чешское «Збройовка Брно» (1:0) и венгерский «Гонвед» (2:1). Единственное поражение им нанес представитель ФНЛ, калининградская «Балтика» (0:3).

«Шинник»

Ярославский «Шинник» после 25-ти матчей ФНЛ занимает 9-е место, плотно осев в середине турнирки. В этих встречах подопечные Побегалова смогли положить в свою копилку 35-ть пунктов.

«Черно-синие» имеют 7-ми матчевую серию без побед в матчах ФНЛ. В этих поединках они смогли только в 3-х встречах сыграть вничью.

В новом году ярославцы успели провести один товарищеский матч, в котором проиграли чешскому Банику (0:2). И так же принять участие в Кубке ФНЛ.

На групповой стадии «Шинник» занял первое место, заработав 5-ть очков в 3-х играх. В полуфинале «черно-синие» уступили представителю РФПЛ — «Уралу» (0:2). Так же проиграли в матче за 3-е место латвийской «Риге» (0:1).

«Шинник» прошел три раунда в этом розыгрыше Кубка России, обыграв поочередно «Химки» (2:0), «Урал» (3:0) и «Олимпиец» (4:0).

1,51ТМ 2,5

Примечательно, что поединки между этими соперниками в последних 2-х сезонах ФНЛ, прошедшие в Хабаровске, закончились ничейными результатами (0:0 и 2:2).

Прогноз

«Армейцы» ведут борьбу за сохранение прописки в РФПЛ, но отставание от спасительно 12-го места составляет 10-ть очков. По всей видимости, их ждет понижение в классе. Поэтому «СКА-Хабаровск» сконцентрирует свои силы в кубковых матчах, чтобы как-то скрасить сезон.

1,61голы в обоих таймах: нет

Но и «Шинник» будет стараться пробиться в полуфинал Кубка России. Ведь в ФНЛ команда плотно засела в середине турнирной таблице, почти обезопасив себя от вылета.

Ждем от этой игры много борьбы и мало забитых мячей, потому что любая ошибка может закончиться вылетом из Кубка. Наш прогноз — ТМ 2,5 за 1,51 или голы в обоих таймах: нет за 1,61.

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