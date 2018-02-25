«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на финал Кубка лиги Англии 25 февраля

«Арсенал»

К финалу в Кубке лиги «Арсенал» шел очень тяжело. В один мяч был переигран «Донкастер Роверс», «Норвич» вообще обыграли только в дополнительное время. Затем снова вымученная победа над «Вест Хэмом» 1:0. А «Челси» одолели только во втором матче (0:0; 2:1).

Что интересно, первый матч с «аристократами» (0:0) был более насыщен моментами, чем второй (2:1). В нем «Арсенал» организовал 79 атак. Но только 34 из них можно занести в графу «опасные». При этом «канониры» ударили по воротам Куртуа всего восемь раз.

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Печальные новости о травме Ляказетта дополнились проблемами у Озила и Ремзи. Сыграют ли полузащитники, неизвестно. Но основной «головняк» у «пушкарей» будет в защите. «Арсенал» не умеет защищаться на чужом стадионе. Что он доказал в матче первого круга, проиграв «Ман Сити» 1:3.

«Манчестер Сити»

Путь к финалу у команды Гвардиолы тоже был тернистым. В 1/16 «горожане» обыграли «Вест Бромвич» 2:1. Победы над «Вулверхэмптоном» и «Лестером» в последующих двух стадиях были добыты только в серии пенальти. «Бристоль Сити» сложил оружие только во втором матче (2:2; 3:1).

Недавний скандал в Кубке Англии определенно скажется на репутации Гвардиолы и настрое игроков «Манчестер Сити». Только Венгер не настолько тонкий психолог, чтобы воспользоваться таким подарком. Сосредоточимся на футбольной составляющей кубковой игры.

В матче с «Уиганом» «горожане» 27 раз ударили по воротам, но попали по ним только пять раз! Промахи Фернандиньо и других игроков в не лучшем стиле Стерлинга слабо назвать даже убойными. Соперник попал в рамку всего два раза, но выиграл 1:0.

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Прогноз

Команды Венгера и Гвардиолы проведут две встречи подряд. Причем финальный матч будет не началом мини-эпопеи, а ее кульминацией. Да и вообще сравнивать такие игры нельзя – турнирное положение «Манчестер Сити» в чемпионате всем известно.

После скандального вылета Гвардиола захочет вернуть команду на гребень волны. Только сделает он это грамотно: не банальным разгромом, а искусной игрой, нацеленностью и надежностью. Рекомендуем поставить на «П2 по ударам». Кэфы – ближе к игре.

2,70«1 тайм: Х»

Сейчас можно «пульнуть» на ничью в первом тайме за 2,70.

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