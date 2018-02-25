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    Как восстановит репутацию Гвардиола?

    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на финал Кубка лиги Англии 25 февраля

    Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
    В финальном матче Кубка Англии 25 февраля «Арсенал» условно примет на «Уэмбли» «Манчестер Сити». Начало встречи в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити».

    «Арсенал»

    К финалу в Кубке лиги «Арсенал» шел очень тяжело. В один мяч был переигран «Донкастер Роверс», «Норвич» вообще обыграли только в дополнительное время. Затем снова вымученная победа над «Вест Хэмом» 1:0. А «Челси» одолели только во втором матче (0:0; 2:1).

    Что интересно, первый матч с «аристократами» (0:0) был более насыщен моментами, чем второй (2:1). В нем «Арсенал» организовал 79 атак. Но только 34 из них можно занести в графу «опасные». При этом «канониры» ударили по воротам Куртуа всего восемь раз.

    Все прогнозы на футбол

    Печальные новости о травме Ляказетта дополнились проблемами у Озила и Ремзи. Сыграют ли полузащитники, неизвестно. Но основной «головняк» у «пушкарей» будет в защите. «Арсенал» не умеет защищаться на чужом стадионе. Что он доказал в матче первого круга, проиграв «Ман Сити» 1:3.

    «Манчестер Сити»

    Путь к финалу у команды Гвардиолы тоже был тернистым. В 1/16 «горожане» обыграли «Вест Бромвич» 2:1. Победы над «Вулверхэмптоном» и «Лестером» в последующих двух стадиях были добыты только в серии пенальти. «Бристоль Сити» сложил оружие только во втором матче (2:2; 3:1).

    Ближайшие события

    Недавний скандал в Кубке Англии определенно скажется на репутации Гвардиолы и настрое игроков «Манчестер Сити». Только Венгер не настолько тонкий психолог, чтобы воспользоваться таким подарком. Сосредоточимся на футбольной составляющей кубковой игры.

    В матче с «Уиганом» «горожане» 27 раз ударили по воротам, но попали по ним только пять раз! Промахи Фернандиньо и других игроков в не лучшем стиле Стерлинга слабо назвать даже убойными. Соперник попал в рамку всего два раза, но выиграл 1:0.

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    Прогноз

    Команды Венгера и Гвардиолы проведут две встречи подряд. Причем финальный матч будет не началом мини-эпопеи, а ее кульминацией. Да и вообще сравнивать такие игры нельзя – турнирное положение «Манчестер Сити» в чемпионате всем известно.

    После скандального вылета Гвардиола захочет вернуть команду на гребень волны. Только сделает он это грамотно: не банальным разгромом, а искусной игрой, нацеленностью и надежностью. Рекомендуем поставить на «П2 по ударам». Кэфы – ближе к игре.

    2,70«1 тайм: Х»

    Сейчас можно «пульнуть» на ничью в первом тайме за 2,70.

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