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    Ответственность Симеоне «занизит» тотал

    «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 24-го тура испанской Примеры 18 февраля

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    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
    Goal.com
    В рамках 24-го тура испанского первенства по футболу в гости к «Атлетико» 18 февраля приедет «Атлетик». Матч стартует в 18:15 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Атлетик».

    «Атлетико»

    В последнем свое матче (1/8 Лиги Европы, выезд) команда Диего Симеоне внезапно выдала победу с преимуществом в три мяча. Сама забила четыре, но и соперник отквитал один. Это очень примечательно, потому как за весь групповой этап «Копенгаген» пропустил всего три гола.

    Теперь о пропущенных. «Атлетико» — самая «сухая» команда Испании. За 23 игры «матрасники» пропустили всего девять голов. В четырех матчах Примеры из последних пяти мадридский клуб сыграл «на ноль» в защите. Только «Жирона» смогла найтись во втором тайме и отобрать очки у одного из лидеров испанского первенства.

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    Симеоне стоит серьезно поговорить со своими ребятами. Последний тур показал, что случается всякое: «Барселона» тоже может терять очки. Потому при своей успешной игре и продолжении неудач каталонцев можно ликвидировать отставание в семь очков.

    «Атлетик»

    «Атлетик» наконец-то стал кое-как попадать по воротам и забивать. Жаль, что случилось это в матче с нашим «Спартаком». «Баски» играли очень экономно (37% владения) и не тратили зря силы. Вдобавок, слегка повеселили футбольных статистов.

    Ближайшие события

    За 90 минут матча в Москве команда Хосе Анхеля Сиганды попала в рамку ворот Реброва всего два раза, а выиграла 3:1. В добавленное время первого тайма неудачно сыграл Кутепов и срезал мяч в свои ворота после удара соперника.

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    В родном чемпионате у «Атлетика» засуха. Два матча подряд без забитых голов. Более того, проблемы с попаданием в створ наблюдаются из матча в матч. Игра против «Лас-Пальмаса» (0:0) – скорее, исключение. Да и то, в первой половине игры «баски» как раз не создали ничего: два удара – оба мимо.

    Прогноз

    В Мадриде «Атлетико» играет очень уверенно. Симеоне наверняка понимает серьезность возможности зацепиться за первое место чемпионата. Дон Диего как раз создает впечатление человека дерзкого, способного поверить в невозможное.

    1,72«1Х и ТМ 2,5»

    К тому же у «басков» потерь достаточно: Адурис и Рауль Гарсия перебрали желтых карточек, а Баленсиага по-прежнему залечивает бедро. В связи с этим рекомендуем поставить на «1Х и ТМ 2,5» за 1,72.

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