«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 24-го тура испанской Примеры 18 февраля

«Атлетико»

В последнем свое матче (1/8 Лиги Европы, выезд) команда Диего Симеоне внезапно выдала победу с преимуществом в три мяча. Сама забила четыре, но и соперник отквитал один. Это очень примечательно, потому как за весь групповой этап «Копенгаген» пропустил всего три гола.

Теперь о пропущенных. «Атлетико» — самая «сухая» команда Испании. За 23 игры «матрасники» пропустили всего девять голов. В четырех матчах Примеры из последних пяти мадридский клуб сыграл «на ноль» в защите. Только «Жирона» смогла найтись во втором тайме и отобрать очки у одного из лидеров испанского первенства.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Симеоне стоит серьезно поговорить со своими ребятами. Последний тур показал, что случается всякое: «Барселона» тоже может терять очки. Потому при своей успешной игре и продолжении неудач каталонцев можно ликвидировать отставание в семь очков.

«Атлетик»

«Атлетик» наконец-то стал кое-как попадать по воротам и забивать. Жаль, что случилось это в матче с нашим «Спартаком». «Баски» играли очень экономно (37% владения) и не тратили зря силы. Вдобавок, слегка повеселили футбольных статистов.

За 90 минут матча в Москве команда Хосе Анхеля Сиганды попала в рамку ворот Реброва всего два раза, а выиграла 3:1. В добавленное время первого тайма неудачно сыграл Кутепов и срезал мяч в свои ворота после удара соперника.

«Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»

В родном чемпионате у «Атлетика» засуха. Два матча подряд без забитых голов. Более того, проблемы с попаданием в створ наблюдаются из матча в матч. Игра против «Лас-Пальмаса» (0:0) – скорее, исключение. Да и то, в первой половине игры «баски» как раз не создали ничего: два удара – оба мимо.

Прогноз

В Мадриде «Атлетико» играет очень уверенно. Симеоне наверняка понимает серьезность возможности зацепиться за первое место чемпионата. Дон Диего как раз создает впечатление человека дерзкого, способного поверить в невозможное.

1,72«1Х и ТМ 2,5»

К тому же у «басков» потерь достаточно: Адурис и Рауль Гарсия перебрали желтых карточек, а Баленсиага по-прежнему залечивает бедро. В связи с этим рекомендуем поставить на «1Х и ТМ 2,5» за 1,72.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram