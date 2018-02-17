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    Наглость и наказание

    «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 17 февраля

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    В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» примет на своем поле «Баварию». Поединок пройдет 17 февраля и начнется в 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Бавария».

    «Вольфсбург»

    «Автозаводцы» имеют негативную разницу мячей и находятся над зоной вылета на расстоянии четырех очков. Из пяти следующих соперников в чемпионате трое входят в зону еврокубков, а «Хоффенхайм» дышит на них с восьмого места.

    Единственные надежды «волков» на то, что аутсайдеры потеряют очки в матчах между собой. Удача пока не сопутствует команде Мартина Шмидта: за прошлую неделю она вылетела из Кубка Германии от «Шальке» (0:1) и проиграла прямому конкуренту по борьбе за выживание «Вердеру» (1:3).

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    При этом оба противостояния были довольно ровными. Только соперники смогли реализовать свои шансы, а «Вольфсбург» — нет.

    «Бавария»

    ФК «Голливуд» потихоньку продолжает убирать конкурентов. Поскольку преимущество очень велико (18 очков), делает это мюнхенский клуб неспешно и вальяжно. В последнем туре «звезда Юга» обыграла «Шальке» 2:1. Все голы вместились в первую половину матча. Команды забивали по очереди, и после второго своего гола «Бавария» подумала, что на сегодня хватит.

    Ближайшие события

    Во второй половине она просто забрала мяч под свой контроль (64%) и принялась доигрывать матч (всего один удар в створ). Команда Хайнкеса сделал это очень успешно: «кобальтовые» за вторые 45 минут только раз попали в рамку ворот Ульрайха.

    В Кубке Германии «Бавария» камня на камне не оставила в Падерборне, где разгромила одноименный клуб 6:0. Состав вышел очень даже основной и забил по три гола в каждом из таймов.

    Прогноз

    2,00«Ф2 (-1,5)»

    Не думаем, что «автозаводцы» способны доставить проблем «красным». Но пободаться можно. За такие дерзкие попытки «Бавария» накажет наглецов как минимум двумя мячами. Учитывая кучу травмированных защитников у хозяев (четыре), это делается очевидным.

    Добавим ко всему тот факт, что «Бавария» до 23-го тура пропустила всего 17 голов. Это самый низкий показатель в Бундеслиге. Ставим «Ф2 (-1,5)» за 2,00.

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