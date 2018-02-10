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    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 27-го тура английского первенства по футболу 10 февраля

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    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
    premierleague.com
    В рамках 27-го тура АПЛ «Тоттенхэм» 10 февраля примет на «Уэмбли» «Арсенал». Матч стартует в 15:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Арсенал».

    «Тоттенхэм»

    Команда Почеттино не проигрывает в АПЛ уже восемь матчей кряду. Но игра прошлого тура против «Ливерпуля» (2:2) вышла очень неоднозначной. Рассмотрим ключевые аспекты этой неоднозначности.

    Цифры. Согласно статистике, «Тоттенхэм» был лучше «мерсисайдцев»: 9-13 по ударам, 3-6 по попаданиям и 66% владения мячом. Стандарты «шпоры» тоже использовали чаще соперника: подали семь угловых против трех и заработали 15 штрафных. Цифры могут врать. Потому как «лилейно-белые» добыли это статистическое богатство в последние 20 минут матча.

    Активность и личности. Как мы уже сказали, «Тоттенхэм» забегал только во второй половине второго тайма. В первые 45 минут был только один удар в створ. Команда Клоппа превосходила соперника и в индивидуальном мастерстве. К примеру, в обводках счет был 19-13 в пользу «Ливерпуля». Да все и так видели, что творил Салах с обороной противника.

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    Помощь. «Тоттенхэм» вытащили судьи. Два пенальти в концовке поединка были откровенно «левыми». А над расшифровкой беседы Джонатана Мосса с игроками и линейным арбитром смеется весь футбольный народ.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в прошлом туре тоже проводил ответственный матч. Пусть «Эвертон» соперник не такого высокого уровня, но после поражения 1:3 от «Суонси» «канониры» к любому противнику должны относиться серьезно. В отличие от «Тоттенхэма», команда Арсена Венгера выиграла безоговорочно.

    Ближайшие события

    Уже к средине первого тайма «Арсенал» забил три безответных мяча. Вообще первый тайм «пушкари» традиционно провели лучше: 13 ударов, 66% владения. Даже абстрактные понятия «рисунок игры» и «острота атак» по ощущениям были лучше у хозяев поля.

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    На вторые 45 минут «Арсенала» не хватило: до 50% упало владение, было всего два удара, но оба стали голами. Забили «многопорящий» Обамеянг и вездесущий Ремзи. Габонец еще раз доказал, что некоторые цифры могут врать.

    Новичок «канониров» нанес три удара по воротам, два из них – в створ. Точность передач – 88,2%. Но куда и как открывался, вступал ли в отбор, возвращался ли назад – тема отдельного фельетона.

    Прогноз

    2,05«2 тайм больше 1-го тайма»

    У обеих команд сложный календарь. Только у «Тоттенхэма» он закончится в средине февраля матчем против «Ювентуса», а у «Арсенала» серьезные матчи вплоть до марта-месяца. Да, «Эстерсунд» тоже серьезный соперник, «Заря» с «Атлетиком» подтвердят. Да и «Кельн» вон в сторонке поддакивает, чтоб не расслаблялись.

    2,29«ИТ1: 2 тайм больше 1-го тайма»

    От такого календаря в восторге будут только болельщики. Ведь даже самые современные методы восстановления не помогут при таком уровне нагрузки. Потому тренеры сэкономят силы своих команд. Предлагаем две ставки: «2 тайм больше 1-го тайма» за 2,05 и «Результативность Команды 1: 2 тайм больше 1-го тайма» за 2,29.

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