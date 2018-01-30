«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января

«Вест Хэм»

Вот не везет Мойесу с грандами, а команды среднего уровня типа «Вест Хэма» — самое оно. Шотландец смог поднять команду из зоны вылета и лишить ее звания самой «дырявой». «Молотки» выдали отличную серию с одним поражением в девяти последних играх и сейчас находятся на 11-м месте. У лондонцев 42 пропущенных, 26 из них – в гостях.

Защитнику «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация Артур Масуаку будет наказан за плевок в соперника

Среди домашних триумфов можем выделить победу над «Челси» (1:0), ничьи с «Лестером» (1:1) и «Арсеналом» (0:0). В последнем матче 1/16 Кубка ФА подопечные Мойеса ничего не смогли противопоставить «Уигану» (0:2). За всю игру «молотобойцы» нанесли всего пять ударов и ни разу не попали в створ. Играла скорее основа, разбавленная резервистами, чем наоборот.

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Отдельно стоит сказать о травмах. Шесть игроков «Вест Хэма» разных линий не сыграют точно. Еще четверо – под вопросом. Самыми тяжелыми потерями считаем Арнаутовича, Масуаку, Сахо, Айю и Рида. Карты в руки для Чичарито.

«Кристал Пэлас»

Потери команды Роя Ходжсона не менее значительные. Защитники Шлупп, Сако и Данн точно не помогут своей команде. Будут смотреть игру с трибун и хавчики Лофтус-Чик с Панчеоном. Возможно, к ним присоединится еще и Кабай.

По результатам. «Стекольщики» тоже выдали хорошую серию. За последние 13 поединков проиграли всего два раза. Оба раза «Арсеналу». Последнюю игру с «канонирами» проиграли безвольно – 1:4. Не помогла команде Ходжсона даже высокая эффективность: из девяти ударов в створ ворот Чеха прилетело пять.

3,26«ничья»

Зато туром ранее обыграли «Бернли» 1:0. Причем как раз в том матче атака «Кристал Пэлас» порола много: 17 ударов, 2 – в створ. Повезло, что аналогично действовала и атака «бордовых». Поскольку «орлы» вылетели из всех кубков, можно ожидать только улучшение результатов в чемпионате.

Прогноз

1,90«обе забьют»

Матч первого круга завершился ничьей 2:2. «Стекольщиков» спас мопед Заа, на котором он объехал всю защиту и забил на 97-й минуте матча. Но по игре лучше выглядели именно хозяева того поединка: 19-6 по ударам, 9-2 по попаданиям, 11-2 по угловым.

4,30«результативная ничья»

Многие букмекеры оценивают шансы команд как равные: примерно по 2,70. Мы же представляем, что из равности может вытекать только один результат. Ставим на ничью за 3,26. В пользу нашего предположения говорят также и потери. Скорее всего, резервисты будут ошибаться.

Из этого вытекает еще одна ставка: «обе забьют» за 1,90. Объединяем две ставки и предлагаем также присмотреться к исходу «результативная ничья» за 4,30.

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