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    Команды сыграют без риска

    «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Италии 30 января

    Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Ювентус
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    Джанпьеро Гасперини
    Джанпьеро Гасперини
    Goal.com
    В первом матче полуфинала Кубка Италии сойдутся «Аталанта» и «Ювентус». Матч состоится 30 января и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Ювентус».

    «Аталанта»

    «La Dea» отлично идет в чемпионате. В таблице она находится прямо перед зоной еврокубков – на седьмом месте. За последние десять матчей во всех турнирах «Богиня» проигрывала дважды, еще один матч закончила вничью.

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    Не понять как проиграли «Кальяри» (1:2) при перевесе в 21 удар и с 68% владения, вполне понятно проиграли «Наполи» (0:1) при практически равной игре.

    А вот в четвертьфинале Кубка при аналогичной игре выиграли у неаполитанцев 2:1. В том матче Гасперини пустился в тактические вымыслы: «Аталанта» вышла в расстановке 3-4-1-2. Такая компактность в центре поля призвана была гасить быстрые попытки «Наполи» забить и взвешенно начинать свои.

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    Сработало, ведь команда Сарри, пусть минимально, но проиграла по ударам и попаданиям (10-11 и 3-4). И если бы не слаженные действия неаполитанцев в защите (пять раз поймали соперника в офсайд), счет мог бы быть крупнее.

    «Ювентус»

    «Наполи» не оступился с «Болоньей», и «Ювентус» опять опустился на вторую строчку таблицы чемпионата. Тем не менее, разница в одно очко вполне приемлема и дает надежды на будущую осечку соперника. Сам «Юве» осекаться не думает – всего одна потеря очков в последних десяти матчах во всех турнирах.

    Ближайшие события

    Но январь пока выдается не слишком результативным для команды Массимилиано Аллегри. Во всех поединках нового года «Старая Синьора» не забивал больше двух голов. Зато и не пропускала – все четыре матча (один кубковый) выдались «сухими» для «бьянконери».

    В Кубке Италии оба раза выиграли своих соперников по 2:0. Оба раза страшно доминировали: преимущество по ударам в три раза и владение порядка 60%. Соперники («Дженоа» и «Торино») за все 90 минут своих матчей нанесли всего по одному удару в створ ворот «Ювентуса».

    Прогноз

    Поскольку полуфинал будет состоять из двух матчей, не осмелимся сказать, что «Ювентус» выиграет первый поединок. В любом случае, перевес по игре будет обычным, а вот по результату – минимальным. Потому самым надежным вариантом считаем ставку «ТМ 2,5» за 1,56.

    1,56«ТМ 2,5»

    «Старая Синьора» обычно проводит выездные матчи более результативно: 29 голов на чужих стадионах против 23-х на своем. Но Аллегри прекрасно понимает: если «Наполи» в чемпионате не ошибется, клуб может остаться без трофея. Потому рисковать не будет.

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