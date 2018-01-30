«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Италии 30 января

«Аталанта»

«La Dea» отлично идет в чемпионате. В таблице она находится прямо перед зоной еврокубков – на седьмом месте. За последние десять матчей во всех турнирах «Богиня» проигрывала дважды, еще один матч закончила вничью.

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Не понять как проиграли «Кальяри» (1:2) при перевесе в 21 удар и с 68% владения, вполне понятно проиграли «Наполи» (0:1) при практически равной игре.

А вот в четвертьфинале Кубка при аналогичной игре выиграли у неаполитанцев 2:1. В том матче Гасперини пустился в тактические вымыслы: «Аталанта» вышла в расстановке 3-4-1-2. Такая компактность в центре поля призвана была гасить быстрые попытки «Наполи» забить и взвешенно начинать свои.

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Сработало, ведь команда Сарри, пусть минимально, но проиграла по ударам и попаданиям (10-11 и 3-4). И если бы не слаженные действия неаполитанцев в защите (пять раз поймали соперника в офсайд), счет мог бы быть крупнее.

«Ювентус»

«Наполи» не оступился с «Болоньей», и «Ювентус» опять опустился на вторую строчку таблицы чемпионата. Тем не менее, разница в одно очко вполне приемлема и дает надежды на будущую осечку соперника. Сам «Юве» осекаться не думает – всего одна потеря очков в последних десяти матчах во всех турнирах.

Но январь пока выдается не слишком результативным для команды Массимилиано Аллегри. Во всех поединках нового года «Старая Синьора» не забивал больше двух голов. Зато и не пропускала – все четыре матча (один кубковый) выдались «сухими» для «бьянконери».

В Кубке Италии оба раза выиграли своих соперников по 2:0. Оба раза страшно доминировали: преимущество по ударам в три раза и владение порядка 60%. Соперники («Дженоа» и «Торино») за все 90 минут своих матчей нанесли всего по одному удару в створ ворот «Ювентуса».

Прогноз

Поскольку полуфинал будет состоять из двух матчей, не осмелимся сказать, что «Ювентус» выиграет первый поединок. В любом случае, перевес по игре будет обычным, а вот по результату – минимальным. Потому самым надежным вариантом считаем ставку «ТМ 2,5» за 1,56.

1,56«ТМ 2,5»

«Старая Синьора» обычно проводит выездные матчи более результативно: 29 голов на чужих стадионах против 23-х на своем. Но Аллегри прекрасно понимает: если «Наполи» в чемпионате не ошибется, клуб может остаться без трофея. Потому рисковать не будет.

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