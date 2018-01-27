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    Страшная «мстя»

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Германии по футболу 27 января

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    В рамках 20-го тура чемпионата Германии «Бавария» примет «Хоффенхайм». Игра состоится 27 января и начнется в 17:30 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм».

    «Бавария»

    Впереди планеты всей – лучшие слова для характеристики команды Юппа Хайнкеса. У ФК «Голливуд» один из лучших показателей ударов в створ в Европе – 52%. Как следствие, высокий процент реализации своих моментов – 23%. Также – отрыв в 16 очков от ближайшего преследователя.
    Рассмотрим две свежие тенденции «красных»: дожимать во втором тайме и пропускать самим.

    «Бавария» заинтересована в Бейле, но не за 200 млн Мюнхенцы заинтересованы в приобретении хавбека «сливочных»

    Вторые таймы. В последних четырех поединка в Бундеслиге «звезда юга» вторые 45 минут проводила немножко, но сильнее. И значительно более результативно.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Примером, в прошлом туре против «Вердера» «мюнхенцы» во второй половине нанесли всего на один удар больше (8 против 7-ми в первой), но улучшили реализацию и забили три гола, тогда как до перерыва – всего один. Всего за эти четыре тура команда Хайнкеса во вторых таймах забила семь из девяти голов.

    Пропущенные. Последний «сухой» матч был еще в средине декабря, когда соперником был «Штутгарт». С тех пор «красные» хоть один гол, но пропускали. Даже в недавнем товарняке против «Зонненхоф Гроссаспаха». В последнем туре «Вердер» вообще забил дважды. Правда, один мяч – это автогол, но возник-то он в результате давления на ворота «Баварии».

    «Хоффенхайм»

    Команда Юлиана Нагельсманна три матча без побед. Но корить ее нельзя: в соперниках были «Байер» и Боруссия Д«. Можно даже похвалить: обоим грандам "сине-белые" забили.

    Ближайшие события

    В общем плане "Хоффе" показывает неплохую игру. Даже в матчах с грандами создает свои моменты. Но сильно подводит их реализация. К примеру, в последнем матче "сине-белые", как и "Байер", ударили 13 раз. Но в рамку попали всего трижды. Тогда как соперник из шести попаданий выжал четыре гола. Все решает класс.

    Четыре набранные очка в последних пяти турах откинули "Хоффенхайм" на девятое место в таблице. "Аугсбург" и "Ганновер" тоже "затарились" 27-ю очками, и места распределились по разнице голов. Обращаем внимание, что на выезде команда Нагельсманна пропускает больше, чем дома: 16 против 11-ти.

    Прогноз

    1,98«2 тайм больше 1-го тайма»

    В этом сезоне Бундеслиги "Бавария" четыре раза теряла очки. Один из них – проигрыш как раз "Хоффенхайму" на старте чемпионата (2:0). Тогда "баварцев" подкачал их сильный показатель – реализация. Из 23-х ударов в рамку пришлось только шесть. Стоявший на воротах Оливер Бауманн потащил их все.

    Более того, в прошлом сезоне "Хоффенхайм" на своем поле тоже выиграл команду тогда еще Анчелотти 1:0. "Бавария" в том матче также грешила тратой своих моментов (21-6). Но сейчас ситуация переменилась. Не видим причин для нарушения тенденций. Скорее всего, "мюнхенцы" забьют не однажды, но и пропустить успеют. По нашему мнению, случится это во втором тайме.

    Потому наш выбор – "2 тайм больше 1-го тайма" за 1,98.

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